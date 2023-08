Sony, aylık abonelik sistemi PlayStation Plus'a tüm dünyada zam getireceğini duyurdu. 6 Eylül'de yansıyacak fiyat artışlarının yalnızca yıllık aboneliklerde olacağı belirtildi.

PlayStation, aylık ücretler karşılığında birçok oyuna erişmenizi sağlayan Game Pass rakibi PS Plus abonelik sistemini tüm dünyadaki kullanıcılara sunuyor. Üç farklı katmanla sunulan bu sistem, oyun fiyatlarının özellikle ülkemizde uçtuğu şu dönemde oyuncuların yüreğine su serpiyordu.

Ancak Sony, bugün abonelerini üzecek bir açıklama yaptı. PlayStation Plus’ın tüm katmanlarındaki yıllık fiyatlarına zam geliyor.

Tüm düynada yıllık aboneliklere uygulanacak zam, 6 Eylül'de fiyatlara yansıyacak

PlayStation, blog gönderisinde küresel olarak Essential, Extra ve Premium (Türkiye’de Deluxe) aboneliklerine zam yapacağını duyurdu. Fiyatlara baktığımızda şirketin ABD’de %35 civarında zam yaptığını görüyoruz. Essential 60’tan 80 dolara, Extra 100’den 135 dolara, Premium ise 120’den 160 dolara çıkartılmış.

Aylık veya üç aylık ücretlerde ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyecek. Zamlar, 6 Eylül’den sonra fiyatlara yansıyacak. Mevcut 12 aylık abonelerin, 6 Kasım veya sonrasında bir tarihe gelen sıradaki yenileme tarihine kadar fiyat artışıyla karşılaşmayacağını ekleyelim. Ancak, bu sırada aboneliğini yükseltmek veya düşürmek isteyenler, zamlı fiyat ödemek zorunda kalacak.

Türkiye fiyatlarına da zam gelecek

PlayStation Plus, ülkemizde Essential Extra ve Deluxe olarak sunuluyor. Sony, bu abonelikler için ülkemizde yerel fiyatlandırma uyguluyor. PS Plus fiyatları şu an ülkemizde şu şekilde;

PS Plus'ın Türkiye'deki güncel fiyatları

Essential (Yıllık) - 240 TL

Extra (Yıllık) - 400 TL

Deluxe (Yıllık) - 460 TL

ABD’de fiyatların %35 civarında yükseldiğini görüyoruz. Eğer Sony Türkiye’de de böyle bir hamle yaparsa fiyatlar sırasıyla 320 TL, 540 TL ve 640 TL seviyelerine ulaşabilir. Ancak son zamanlarda dolar kurunun ciddi artış göstermesi ve fiyatlarda uzun süredir değişiklik yapılmaması bu orandan daha fazla bir fiyat artışı görme ihtimalimizi güçlendiriyor.

Xbox Game Pass fiyatlarında benzer bir durumu geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Microsoft, ABD’de %10 civarında zam yaparken Türkiye’de %166 oranında fiyat artışı uygulamıştı.

Yani şu an için Türkiye’deki zammın nasıl olacağını tahmin etmek çok zor. Sony’nin ülkemizde nasıl bir değişiklik uygulayacağını bekleyip göreceğiz.