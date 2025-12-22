Artık Çocuklar da +18 Oyunlar Oynayabilecek: PlayStation'ın Oyunlara Sansür Getirecek Yeni Özelliği Ortaya Çıktı!

Sony, gelecekte oyunlarda oyunu oynayan kişinin yaşına göre dinamik içerik filtreleme ve sansür uygulayacak yeni bir özelliğin patentini aldı.

Sony, gelecek nesil PlayStation konsollarına yönelik hazırlıklarını hızlandırırken dikkat çekici bir adım attı. Şirket, oyunları her yaş grubuna uygun hâle getirmeyi amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir içerik filtreleme ve sansür sistemi için patent başvurusu yaptı.

9 Aralık’ta Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan patent başvurusuna göre sistem, oyunlardaki ses ve görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Oyuncuların belirlediği tercihlere göre küfürlü dil, şiddet, kan, çıplaklık gibi unsurlar otomatik olarak susturuluyor, bulanıklaştırılıyor, gizleniyor ve hatta tamamen kaldırılıyor. Keza bazı durumlarda sansürlenen sahnelerin yerine yapay zekâ tarafından üretilmiş alternatif içerikler eklenebiliyor.

Gerekli sansürler tamamen oyun esnasında uygulanabiliyor

Sony’nin en iddialı olduğu nokta ise bu işlemlerin oyunun akışını bozmadan yapılması. Sansür işlemleri için ayrı bir işlemci kullanılması planlanıyor. Böylece ana sistem performans kaybı yaşamadan oyun devam edebiliyor.

Sistem tamamen özelleştirilebilir yapıda. Oyuncular veya ebeveynler, hangi içeriklerin filtreleneceğini kendileri seçebiliyor. Hassas bir sahne yaklaşırken sistem uyarı veriyor ve kullanıcı isterse içeriği kaldırmayı ya da değiştirmeyi tercih edebiliyor. Ayarlar oyun sırasında bile anında değiştirilebiliyor.

Sadece PlayStation'a özgü değil

Patentte dikkat çeken bir diğer detay ise teknolojinin PlayStation dışındaki platformlarda da çalışabilecek şekilde tasarlanmış olması. Bu durum, sistemin rakip konsollar veya farklı dijital ekosistemlerde de kullanılabileceğini gösteriyor.

Elbette GTA 6 gibi yoğun yetişkin temalara sahip oyunlarda bu tür bir filtrelemenin deneyimi ciddi şekilde değiştirebileceği de kabul ediliyor ama bunu şu noktada zaman gösterecek.

Peki siz böyle bir sistemin gelmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.