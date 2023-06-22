Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard'ı tehdit eder gibi bir açıklama yapmış. Buna göre Sony, Microsoft-Activision birleşmesi gerçekleşirse, Actvision Blizzard'a PlayStation 6'nın özellikleri hakkında bilgi vermeyecek.

Microsoft, geçtiğimiz yıl 68,7 milyar dolarlık dev bir ücret karşılığında oyun devi Activision Blizzard’ı satın alacağını açıklamıştı. Ancak anlaşma, düzenleyicilerin rekabet endişeleri gerekçesiyle bir türlü tamamlanamamıştı. Tabii ki PlayStation’ı bünyesinde bulunduran en büyük rakip Sony de birleşmeye karşı çıkanlar arasındaydı.

Şimdi ise Sony’nin oyun odaklı kuruluşu Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan’dan konuya ilişkin ilginç bir açıklama geldi. Ryan, Activision’ı adeta tehdit etti.

Sony, satın alma gerçekleşirse Activison’a PlayStation 6 hakkında bilgi verilmeyecek

İlk olarak CharlieIntel tarafından ortaya çıkarılan demeç, Jim Ryan’ın Nisan ayında yaptığı bir açıklamaya dayanıyor. Ryan’a göre şirket, Activison-Microsoft birleşmesi gerçekleşirse Activision Blizzard’a yeni nesil konsolu olacak PlayStaiton 6’nın özellikleri konusunda bilgi vermeyecek. Hatta bu, Activison oyunları PlayStation’a gelmeye devam etse bile gerçekleşmeyecek.

Eğer gerçekleşecek olursa bu hamle, Activision Blizzard’ın yeni konsolun özelliklerinden tam yararlanarak oyun geliştirmesinin önüne geçecek. Jim Ryan, satın almanın ardından Activision’ın ana odak noktasının Xbox olacağını düşünüyor.

Açıklamanın üzerinden birkaç ay geçse de Sony’nin bu düşüncesinin devam ettiğini tahmin edebilirz. Böyle bir hamlenin, Call of Duty gibi Activision yapımlarının PlayStation’a gelirken zorluklarla karşılaşmasına bile neden olabilir. Sony, ilginç stratejiler yürüterek anlaşmaya agresif bir şekilde karşı çıkmaya devam ediyor. Hem de bunu, daha önce Microsoft tarafından gelen açıklamalar, CoD gibi serilerin PS’ye gelmeyi sürdüreceğini açıklamasına rağmen yapıyor.

Activision-Microsoft birleşmesinin tamamlanıp tamamlanamayacağı hâlen belirsiz. Avrupa Birliği, Güney Kore ve Çin gibi yerlerden onay gelirken Birleşik Krallık ve ABD’den engel gelmişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), rekabet endişelerinden dolayı Microsoft’a dava açmıştı. Hatta bu davanın duruşmaları bugün itibarıyla başladı. Anlaşmaya ABD’den onay gelip gelmeyeceği, dava sonuçlandığında belli olacak.