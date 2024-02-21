PlayStation'ın Türkiye'deki yeni distribütörü Bilkom, PlayStation 5 sahiplerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Şirket, PlayStation 5 için geliştirilen el konsolu "PlayStation Portal"ın Türkiye fiyatını ve ne zaman satışa sunulacağını açıkladı.

Bundan birkaç ay önce PlayStation ürünlerinin Türkiye'deki resmî distribütörü olarak hizmet vermeye başlayan Bilkom, bugün bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlikte 2023'ün genel bir değerlendirmesini yaparken, 2024 yılına ilişkin planlarını da açıkladı. Ancak tüm bunlardan daha önemli bir açıklama vardı.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Sony, geçtiğimiz yıl bir etkinlik düzenlemiş ve "PlayStation Portal" ismini verdiği yeni el konsolunu tanıtmıştı. İşte Bilkom, bu ürünün de Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Peki PlayStation Portal Türkiye'ye ne zaman gelecek ve kaç paradan satılacak?

Ama önce: PlayStation Portal, neler sunuyor?

Tüm detaylarına yukarıdaki haberimizden ulaşabileceğiniz PlayStation Portal, PlayStation 5 sahipleri için yepyeni bir oyun deneyimi vadediyor. Oyunseveler, bu konsol ile PlayStation 5'e yükledikleri oyunlara ulaşabilecekler. Ancak cihaz, bağımsız bir konsol olarak kullanılamayacak.

PlayStation Portal Türkiye'ye ne zaman gelecek ve kaç para olacak?

Bilkom tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation Portal, mart ayı itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapacak. Bu konsolu satın almak isteyen tüketicilerin, 11.999 TL'yi gözden çıkartmaları gerekecek.

Bilkom, Türkiye'ye getireceği diğer ürünlerin de fiyatlarını açıkladı

Bilkom, düzenlediği etkinlikte Türkiye'ye getireceği diğer ürünlerin de fiyatlarını açıkladı. Buna göre;