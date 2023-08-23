Sony, daha önce Project Q olarak bilinen taşınabilir cihazının "PlayStation Portal" olarak adlandırılacağını açıkladı. Tam olarak bağımsız bir konsol olmayacak, PS5'e bağlı çalışacak cihazın fiyatı da belli oldu. İşte tüm detaylar.

Sony, uzun süre ortalıkta dolaşan söylentilerin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Project Q olarak bilinen kısmi taşınabilir el konsolunu duyurmuştu. Bu cihazın, tamamen bağımsız bir el konsolu olmak yerine PS5’e entegre olacağı ve oyuncuların konsola yükledikleri oyunları oynatabileceği ifade edilmişti.

Teknoloji devi, bugün konsolla ilgili yeni detaylar paylaştı. Bu detaylar arasında cihazın ismi, fiyatı ve ne zaman çıkacağı yer alıyor.

PlayStation Portal ile tanışın!

Sony’nin yeni cihazı, “PlayStation Portal” olarak adlandırılıyor. Ortasında ekran yer alan bir DualSense kontrolcü görünümündeki PlayStation Portal, 8 inçlik LCD ekran ve 1080p 60 FPS gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Bir “uzaktan oynatıcı” olarak tanımlanan cihaz, Wi-Fi aracılığıyla PlayStation 5 oyunlarının oynanmasına olanak tanıyor. Sony Interactive Entertainment yöneticisi Hideaki Nishino da bununla ilgili, “PlayStation Portal, Wi-Fi üzerinden PS5’e uzaktan bağlanacak. Böylece konsoldan PlayStation Portal’a hızlı bir şekilde geçiş yapabileceksiniz” ifadelerini kullanıyor.

DualSense’i andıran kontrolcülere sahip cihaz, uyarlanabilir tetik ve dokunsal geri bildirim gibi özelliklere sahip. Böylece tıpkı PlayStation 5’te oynar gibi bir deneyimi oyunculara sunabiliyor. Ayrıca, ortadaki ekrandan medya oynatma özelliği de var. Ancak yerel olarak bir şey kullanamıyorsunuz. Yani Wi-Fi’sız pek bir işlevi yok.

PlayStation Portal’ın bulut desteğinin olmadığını da söyleyelim. Bu da sadece PS5’e yüklenmiş oyunların oynanabileceği anlamına geliyor.

PlayStation Portal fiyatı

Sony, PlayStation Portal’ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini ifade etti. Cihazın fiyatı ise 199,99 dolar (5437 TL) olarak