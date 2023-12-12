PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu özellikleri gerçeği yansıtıp yansıtmadığı belli değil. Ancak son sızıntı ile önceki sızıntılar arasında uyum var.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı, aylardır konuşulan bir mesele. Hatta geçtiğimiz dönemlerde bu konsolun hangi özelliklere sahip olacağına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Şimdi de bunlara bir yenisi daha eklendi.

Büyük forum sitelerinden "Resetera"da paylaşılan yeni bir gönderi, PlayStation 5 Pro'nun teknik özelliklerini ortaya çıkartmış olabilir. Bu arada; sızıntıyı ilginç kılan en önemli husus, birkaç ay önce gündeme getirilen teknik özellik sızıntısı ile tutarlı olması. Ancak detaylara inmeden önce, Sony'nin PlayStation 5 Pro ile ilgili hiçbir şey söylemediğini hatırlatmakta fayda var. Yani az sonra paylaşacağımız özellikler, gerçeği yansıtmıyor da olabilir.

PlayStation 5 Pro için sızdırılan teknik özellikler şöyle:

Edinilen bilgilere göre PlayStation 5 Pro, standart modelde olduğu gibi AMD'nin Zen 2 mimarisi üzerine inşa edilecek. Ancak yeni konsoldaki işlemci, PlayStation 5'te bulunan işlemciden daha hızlı çalışacak. Bu da oyun performansında artışa yol açacak. Tabii GPU alanında da daha güçlü bir donanım ile karşılaşacağız. Yeni konsolun 60 çekirdekli GPU'ya sahip olacağı söyleniyor.

PlayStation 5 Pro ile PlayStation 5 teknik özellikleri kıyaslaması (Ortaya çıkan özelliklere göre):

Özellik PlayStation 5 PlayStation 5 Pro İşlemci Üretim Mimarisi TSMC 7nm TSMC 4nm İşlemci Yapı Mimarisi AMD Zen2 AMD Zen2 İşlemci Frekansı 3.5 GHz 4.4 GHz GPU Yapısı 36 CU RDNA2 60 CU RDNA3 NPU Çekirdeği - XDNA2 Bellek 16 GB GDDR6 256 bit 16 GB GDDR6 256 bit Bellek Bant Genişliği 448 GB/sn (14 Gb/sn) 576 GB/sn (18 Gb/sn)

PlayStation 5 Pro'nun ne zaman çıkacağına ilişkin bazı söylentiler mevcut. Bu konudaki genel kanı, yeni nesil konsolun Eylül 2024 itibarıyla duyurulacak ve bu duyurunun ardından satışa sunulacak olduğu yönünde. Ancak Rockstar Games'in 2025 yılında yapacağı GTA 6 duyurusunu da unutmamak lazım. Açık konuşmak gerekirse Sony'nin PlayStation 5 Pro'yu GTA 6 ile paralel bir tarihte piyasaya sürmemesi için hiçbir neden yok.