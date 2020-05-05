POCO F2 Pro'nun Kilit Özellikleri Ortaya Çıktı

İlk modeli "en ucuz Snapdragon 845'li telefon" sıfatıyla milyonlar satan POCO'nun ikinci modeline ait özellikler, bir internet sitesindeki ürün sayfasında ortaya çıktı. Buna göre telefon, günümüz amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz en yüksek donanım seçenekleriyle karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz senelerin en iyi fiyat/performans telefonları arasında bulunan POCO'nun ikinci nesil telefonu, birçok iddia, söylenti ve spekülasyon sonucunda doğrulanmıştı. Bunun ardından firmanın resmi açıklamaları sonucunda da telefonun bazı özelliklerinin de resmen onaylandığını gördük.

POCO'nun resmi Twitter hesabı, pazartesi günü POCO F2 Pro'yu kullanıcılarına yavaş yavaş tanıtmaya başladı. Telefon hakkında fazla bilgi vermeyen firma, telefonun özelliklerinin biraz da olsa gizli kalmasını istiyor gibi görünüyordu ancak bir internet sitesinde ortaya çıkan ürün sayfasıyla cihazın tüm özelliklerl ortaya çıktı.

POCO F2 Pro GearBest'te ortaya çıktı

POCO'nun özelliklerini tamamen açıklamadığı POCO F2 Pro'nun özellikleri, GearBest isimli e-ticaret sitesinde ortaya çıktı. Ortaya çıkan özellikler arasında RAM ve depolama seçenekleri de yer aldı.

POCO F2 Pro'nun adını doğrulayan ürün sayfası, telefonun dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini belirtirken aynı zamanda Snapdragon'un en güçlü işlemcisini de bünyesinde barındıracağını belirtti. Snapdragon'un en güçlü işlemcisi ifadesi de telefonun Snapdragon 865 ile gelebileceği iddialarını güçlendirdi.

Aynı zamanda telefonun RAM ve depolama seçeneklerini de ortaya çıkaran liste, POCO F2 Pro'nun 6 GB + 128 GB ya da 8 GB + 256 GB seçeneklerinin kullanıcılara sunulacağını ortaya koydu. Son olarak telefonun mor, beyaz, gri ve mavi renk seçenekleriyle geleceği belirtildi. Şu an için onaylanmayan bilgilere göre telefonun 600 euro bandında satılacağı düşünülüyor. Bu da vergiler ve distribütör kârı hariç 4.610 TL gibi bir fiyatı kullanıcıların önüne çıkarıyor.

Tabii ki ortaya çıkan bilgiler arasında farklı söylentiler de mevcut. Geçtiğimiz günlerde Google Play veri tabanında K30 Pro olarak ortaya çıkan POCO F2 Pro, telefonun yeniden isimlendirilmiş bir K30 olacağı iddialarını onaylar nitelikteydi. Bu bilgi onaylanmamış olsa da telefonun hangi özelliklerle gelebileceğini merak edenler için Redmi K30 Pro'nun özelliklerini aşağıdan bulabilirsiniz.

Redmi K30 Pro özellikleri: