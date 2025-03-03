Xiaomi'ye bağlı POCO, aşırı uygun fiyatlı telefonu M7 5G'yi tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen 120 Hz ekran ve 5160 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız POCO, bugün M7 isimli yeni telefonunu bizlerle buluşturdu. Cihaz, çok beklentisi olmayanları memnun edecek bütçe dostu bir model olarak geliyor.

Telefonun arka tarafında yuvarlak ada içine konumlandırılmış ikili kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise çentikli bir tasarım tercih edilmiş.

Karşınızda POCO M7 5G

POCO M7 5G modeli, 6,88 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran, HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 600 nit parlaklıkla geldiğini ve yan tarafında parmak izi okuyucusu olduğunu da ekleyelim. Cihazda, günlük ihtiyaçlar için yeterli diyebileceğimiz Snapdragon 4 Gen 2 işlemci var. Ona 6/8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. RAM kapasitesi 12 GB'a kadar genişletilebiliyor.

Cihazın arkasında 2 adet kamera görüyoruz. Bunlardan ana kamera 50 MP’lik. Ona bir de detayları belirtilmeyen ikinci bir kamera eklenmiş. Önde ise çentiğe yerleştirilmiş 8 MP’lik bir kamera var.

205 gram ağırlığındaki cihaz, 5160 mAh’lik 18W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla sunulacak. Bunlar dışında Bluetoth 5.0, çift SIM, 3,5 mm ses girişi, Type-C bağlantı noktası gibi özellikleri var. Mavi, siyah ve yeşil olarak sunulacağını belirtelim.

POCO M7 5G teknik özellikleri

Ekran 6,88 inç, HD+, 120 Hz, 600 nit İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 RAM 6/8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8), yardımcı kamera Ön kamera 8 MP (f/2.0) Batarya 5160 mAh (18W) İşletim sistemi HyperOS (Android 14)

POCO M7 5G fiyatı