Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın global lansmanı gerçekleşti. Lansmanla birlikte telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu.

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde teknoloji meraklılarının büyük heyecanla beklediği yeni amiral gemisi modeli 15 Ultra’yı Çin’de resmen tanıtmıştı. Telefon, kamerasından performansına kadar birçok detayıyla yılın en iyi telefonları arasında yer alacağını göstermişti. Ayrıca geçen yılın ekim ayında standart 15 modelinin de geldiğini görmüştük.

Bugün ise Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın global lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanla birlikte telefonların Türkiye fiyatıları da açıklandı. Cihazlar, bugün itibarıyla Xiaomi Türkiye'nin resmî sitesinden siparişe açıldı.

Xiaomi 15 Ultra Türkiye fiyatları

Versiyon Fiyat 16 GB + 512 GB 79.999 TL 16 GB + 1 TB 89.999 TL

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri

Ekran 6,73 inç, WQHD+, AMOLED, 120 Hz, 3200 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP (f/1.63) + 200 MP (f/2.24) + 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2.0) Batarya 5410 mAh İşletim sistemi HyperOS 2 Boyutlar 161,3 x 75,3 x 9,35 mm Ağırlık 226 gram Renk Beyaz, siyah, gümüş krom

Xiaomi 15 Türkiye fiyatları

Versiyon Fiyat 12 GB + 256 GB 49.999 TL 12 GB + 512 GB 54.999 TL

Xiaomi 15 teknik özellikleri

Ekran 6,36 inç, 1200x2670, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP (f/1,62) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2) Ön kamera 32 MP (f/2.0) Batarya 5240 mAh (90W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS 2 Boyutlar 152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm Ağırlık 191 gram Renk Siyah, beyaz, yeşil, likit gümüş

Xiaomi 15 Ultra'nın tüm detayları için:

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