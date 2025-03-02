Xiaomi, geçtiğimiz günlerde teknoloji meraklılarının büyük heyecanla beklediği yeni amiral gemisi modeli 15 Ultra’yı Çin’de resmen tanıtmıştı. Telefon, kamerasından performansına kadar birçok detayıyla yılın en iyi telefonları arasında yer alacağını göstermişti. Ayrıca geçen yılın ekim ayında standart 15 modelinin de geldiğini görmüştük.
Bugün ise Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın global lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanla birlikte telefonların Türkiye fiyatıları da açıklandı. Cihazlar, bugün itibarıyla Xiaomi Türkiye'nin resmî sitesinden siparişe açıldı.
Xiaomi 15 Ultra Türkiye fiyatları
|Versiyon
|Fiyat
|16 GB + 512 GB
|79.999 TL
|16 GB + 1 TB
|89.999 TL
Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri
|Ekran
|6,73 inç, WQHD+, AMOLED, 120 Hz, 3200 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB / 1 TB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.63) + 200 MP (f/2.24) + 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2)
|Ön kamera
|32 MP (f/2.0)
|Batarya
|5410 mAh
|İşletim sistemi
|HyperOS 2
|Boyutlar
|161,3 x 75,3 x 9,35 mm
|Ağırlık
|226 gram
|Renk
|Beyaz, siyah, gümüş krom
Xiaomi 15 Türkiye fiyatları
|Versiyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|49.999 TL
|12 GB + 512 GB
|54.999 TL
Xiaomi 15 teknik özellikleri
|Ekran
|6,36 inç, 1200x2670, 120 Hz, AMOLED, 3200 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1,62) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2)
|Ön kamera
|32 MP (f/2.0)
|Batarya
|5240 mAh (90W)
|İşletim sistemi
|Xiaomi HyperOS 2
|Boyutlar
|152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm
|Ağırlık
|191 gram
|Renk
|Siyah, beyaz, yeşil, likit gümüş
Xiaomi 15 Ultra'nın tüm detayları için:
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