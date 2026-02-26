POCO, Samsung'la Galaxy S26 Lansmanı Nedeniyle Dalga Geçti!

Samsung, Galaxy S26 telefonlarının bir akıllı telefon olmadığını, yapay zekâ telefonu olduğunu belirtmişti. Rakiplerinden POCO, bu konuda şirketle dalga geçti.

Samsung, dün akşam herkesin beklediği Galaxy Unpacked etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Etkinlikte en çok dikkat çeken ürünler, şüphesiz şirketin yeni amiral gemisi telefonlarıydı. Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri dikkat çeken yeni özellikleriyle resmen bizlerle buluştu.

Samsung, lansman sırasında Galaxy S26 ailesinin artık bir akıllı telefon olmadığını, AI Phone, yani yapay zekâ telefonu olduğunu ısrarla vurguladı ve sürekli bunu belirten açıklamalar yaptı. Xiaomi bünyesindeki POCO ise Samsung’un bu yaklaşımıyla dalga geçti

“Akıllı insanlar daha akıllı telefonu beklerler”

Samsung’un Galaxy S26 serisini tanıtmasından hemen sonra POCO’nun Hindistan hesabından bir paylaşım geldi. Bu paylaşımda Galaxy S26 serisinin tanıtımıyla dalga geçilerek “Akıllı insanlar, daha akıllı telefonu beklerler. Acele etmezler. Siz de etmemelisiniz.” ifadeleri kullanıldı. Görselde ise “Yüksek IQ’lu insanlar yeni gelecek ürünler bekler.” ifadelerine yer verildi.

POCO, bu paylaşımda Samsung’a dem vururuken aynı zamanda kendi telefonlarının da yakında geleceğine dikkat çekiyor. Muhtemelen yeni amiral gemisi cihazları X8 Pro ve X8 Pro Max için yapılan bir paylaşım. Telefonların yakın zamanda tanıtılması bekleniyor ancak tarih yok. POCO’nun yeni amiral gemisi telefonları, 6,83 inç 120 Hz ekran, 8500 mAh batarya, 16 GB RAM gibi özelliklerle gelecek.