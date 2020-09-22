Royole, Katlanabilir Ekranlı Telefonu FlexPai 2'yi Duyurdu

Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu üreten Royole, bugün yeni katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. FlexPai 2 olarak isimlendirilen ve selefine kıyasla oldukça geliştirilmiş özelliklere sahip olan telefonun fiyatıysa, rakiplerinden daha uygun.

Çinli bir teknoloji üreticisi olan Royole, 2018 yılında dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu FlexPai'yi duyurmuştu. Bu akıllı telefon, o dönemlerde sektör için devrim niteliğinde bir yenilik olarak karşımıza çıkmıştı. Şirket 2 yıl sonra şimdi, bu telefonun gelişmiş bir versiyonu olan FlexPai 2'yi duyurdu. Telefon, benzerlerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekebilecek gibi görünüyor.

FlexPai 2, katlı olmadığında 7.8 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. Kullanıcı, bu telefonu katladığında 5.5 inç ve 5.4 inç büyüklüklerinde olan iki ekranla karşılaşıyor. Haliyle bu akıllı telefon katlandığında hem arka hem de ön tarafında ekranla kaplanmış oluyor. Şirkete göre telefonu açık kullanmak, toplam kalınlığın yüzde 40 oranında azalmasını sağlıyor.

Royole FlexPai 2, işte böyle görünüyor

Qualcomm Snapdragon 865'ten güç alan katlanabilir ekranlı telefon, 12 GB'ye kadar RAM, 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile satın alınabiliyor. Ancak bu akıllı telefonda microSD girişi bulunmuyor. Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefon, 4450 mAh kapasiteli bir bataryayla birlikte geliyor. Bu batarya, 18 wattlık Qualcomm Quick Charge 4.0 desteğine sahip.

FlexPai 2'nin arka ve ön kamera kurulumu için bir ayrımı yok. Telefonun sol tarafına dikey olarak yerleştirilmiş kamera kurulumu hem arka hem de ön kamera olarak kullanılıyor. Bu kamera kurulumunun detaylarına baktığımızda 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve son olarak da 32 MP'lik kamerayı görüyoruz. Kullanıcı, özçekim yapmak istediğinde 32 MP'lik kamerayı kullanıyor.

Royole FlexPai 2 teknik özellikleri

Ekran (telefon açık haldeyken): 7.8 inç, 1920 x 1440 piksel çözünürlük (4:3)

7.8 inç, 1920 x 1440 piksel çözünürlük (4:3) Ekran (telefon katlanmış haldeyken): 5.5 inç (1440 x 900 piksel) + 5.4 inç (1440 x 810 piksel)

5.5 inç (1440 x 900 piksel) + 5.4 inç (1440 x 810 piksel) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8 GB ya da 12 GB

8 GB ya da 12 GB Depolama: 256 GB ya da 512 GB

256 GB ya da 512 GB Kamera Kurulumu: 32 MP (özçekim için) + 64 MP + 16 MP + 8 MP

32 MP (özçekim için) + 64 MP + 16 MP + 8 MP Batarya: 4.450 mAh (18 watt Qualcomm Quick Charge 4.0)

4.450 mAh (18 watt Qualcomm Quick Charge 4.0) İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: 5G (SA/NSA), WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS), USB 3.1 Type-C.

Royole yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre katlanabilir ekranlı FlexPai 2, Çin dışına çıkmayacak. 25 Eylül itibarıyla ön siparişe açılacak telefonun tahmini teslimat tarihi şu an için bilinmiyor. Telefonun, Samsung Galaxy Z Fold 2'den uygun fiyatıysa şu şekilde belirlenmiş durumda;