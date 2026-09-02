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8.340 mAh'lik Devasa Bataryayı Uygun Fiyata Sunan POCO X8 5G Tanıtıldı

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Xiaomi bünyesindeki POCO, 8.340 mAh'lik dev bataryalı telefonu X8 5G'yi tanıttı.

8.340 mAh'lik Devasa Bataryayı Uygun Fiyata Sunan POCO X8 5G Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bugün F9 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtan POCO, aynı zamanda X8 isimli yeni modelini de bizlerle buluşturdu. Cihaz, silikon karbon teknolojisiyle donatılan devasa bataryasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bütçe dostu segmentte konumlanan POCO X8 5G modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli ekranla geliyor. Arkada ise pil şeklinde adada konumlandırılmış 2’li kamera kurulumu mevcut. 163.45 x 78.27x 8.6 mm boyutlara ve 223 gram ağırlığa sahip.

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8.340 mAh'lik Devasa Bataryayı Uygun Fiyata Sunan POCO X8 5G Tanıtıldı
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POCO X8 5G neler sunuyor?

x81
Ekran 6,83 inç, 1280x2772, 3500 nit, 120 Hz, OLED
İşlemci Snapdragon 6s Gen 4
RAM 6/8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 8.340 mAh (67W)
İşletim sistemi HyperOS 3

POCO X8 5G, 6.83 inç büyüklüğünde 1.5K (2772×1280 piksel) çözünürlük sunan OLED ekranla donatılmış. 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşabilen bu panel, 120Hz yenileme hız ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor, böylece 3 metreye kadar olan düşmelere dayanabiliyor. Telefonun IP66, IP68, IP69 ve hatta yüksek basınçlı/sıcaklıklı su püskürtmelerine karşı koruma sağlayan IP69K derecelendirmelerinin tamamına sahip olduğunu belirtelim.

Cihazın kalbinde 4nm mimariyle üretilen Snapdragon 6s Gen 4 işlemci var. 3D grafik yükleri için entegre Adreno GPU ile desteklenen bu platforma LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 / UFS 3.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor. Yazılım tarafında Google Gemini AI asistanı ve Xiaomi HyperIsland arayüzünü içeren Xiaomi HyperOS 3 (Android 16 tabanlı) kullanılıyor.

x82

Kamera kurulumunda OIS ve EIS destekli 50MP ana kamera ile 2MP derinlik sensörü görüyoruz. Önde ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP'lik bir selfie kamerası var. Telefonun en dikkat çeken kısmı bataryası. Öyle ki yüzde 13 silikon içeriğine sahip 67W destekli 8.340 mAh kapasiteli pille geliyor. Şirket, telefonun tek şarjla iki günü aşan bir kullanım sunduğunu ve 1.600 şarj döngüsünden sonra bile en az %80 kapasitesini koruduğunu belirtiyor.

6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak POCO X8 5G, 269 dolardan başlayan fiyatlara sahip. En üst versiyonu 349 dolara satılacak.

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