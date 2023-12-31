2023 yılı, 2. yaşını dolduran James Webb Uzay Teleskobu için de oldukça yoğun geçti. Biz de teleskobun çektiği en güzel fotoğraflardan bazılarını sizler için derledik.

İnsanlık tarihinin en büyük ve en gelişmiş teleskobu James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık günü 2. yaşını doldurdu. 2 yıldır uzayda olan ve Temmuz 2022’den beri onlarca inanılmaz görseli bizlerle buluşturan teleskop, bu yıl da birçok önemli görüntü yakaladı.

Biz de James Webb’in 2023 yılında yakaladığı en iyi fotoğrafları sizler için derledik. Kemerlerinizi bağlayın çünkü şimdi göreceğiniz görseller, sizi yıldızlararası bir yolculuğa çıkaracak.

1.500 ışık yılı uzaklıkta bulunan birkaç bin yaşındaki yıldız çifti Herbig-Haro 46/47’nin göz kamaştırıcı fotoğrafı (alt tarafta soru işareti şeklinde kozmik bir cisim de var)

15 bin ışık yılı uzaklıktaki nadir bulunan bir Wolf-Rayet yıldızı. Tahminlere göre 100 milyar yıldız içeren Samanyolu’nda bunlardan yalnızca 220 tane var.

En parlak bulutsulardan biri olarak nitelendirilen, “Halka Bulutsusu” olarak da bilinen Messier 57. Güneş benzeri bir yıldızın parıldayan kalıntılarını bize gösteriyor.

Uranüs’ün başka bir boyuta açılan bir portal gibi göründüğü bu muazzam fotoğraf, buz devinin hem uydularına hem de halkalarına detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Cassiopeia A isimli süpernova kalıntısının bu fotoğrafı, 300 yıl önce patladığı düşünülen dev bir yıldızın kalıntılarına göz atmamızı sağlıyor.

10 milyon yıldıza ev sahipliği yaptığı düşünülen cüce galaksi NGC 6822

Girdap galaksisi olarak da bilinen, 27 milyon ışık yılı uzaklıktaki M51’in bakanları hipnotize eden fotoğrafı

James Webb ve Hubble’ın birlikte çektiği, evrenin şimdiye kadarki en renkli fotoğrafı

1500 ışık yılı uzaklıktaki Orion Bulutsusu

Dünya’dan yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzakta olan, Pandora’nın Kümesi olarak da bilinen Abell 2744 gök ada kümesi

Satürn’ün halkaları ve 46 uydusundan bazıları

460 ışık yılıyla oldukça yakın olan Rho Ophiuchi bulut kompleksinin muazzam görüntüsü

5 milyon yaşında olmasıyla “bebek” olarak nitelendirilebilecek, 700 yıldızdan oluşan ve 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan IC 348’in masallardan fırlamış gibi gözüken fotoğrafı