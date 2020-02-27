Yılın Pokémon'u Seçimleri Pikachu İçin Hüsranla Sonuçlandı

Google'ın düzenlediği ve internet üzerinden oylanan Yılın Pokémon'u seçimlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Pikachu için tam anlamıyla hüsran oldu. Listede birinci sırayı Greninja alırken, Pikachu ilk 10'a bile giremedi.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Google tarafından düzenlenen yılın Pokemon'u seçimlerine internet üzerinden katılan kullanıcılar oylarını verdi ve tercihlerini dile getirdi. Bugün itibariyle, yılın Pokemon'u seçimlerinin ilk 10'u açıklandı ve kazanan Greninja oldu ancak liste bazı sürprizlerle dolu.

Örneğin hayalete benzeyen ve Pokemon'un maskotu Pikachu'yu andıran görünüşüyle hatırlayacağınız Mimikyu üçünü sırada yer aldı. Mimikyu, Pikachu gibi sevilmek istiyordu ve yılın Pokemon'u oylamasındaki sıralamaya bakılırsa, en azından 2020 yılı için, Mimikyu'nun Pikachu'dan daha çok sevildiği ortaya çıktı. Kendi adına çekilen filmin gösterime girmesinin üzerinden bir yıl geçmemiş olmasına rağmen Pikachu, ilk 10'a bile giremedi.

İşte Google tarafından yapılan yılın Pokemon'u yarışmasında oylama sonucunda oluşan ilk 10:

1. Greninja

2. Lucario

3. Mimikyu

4. Charizard

5. Umbreon

6. Sylveon

7. Garchomp

8. Rayquaza

9. Gardevoir

10. Gengar

Listede birinci olan Pokemon Graninja, Froakie isimli Pokemon'un en gelişmiş hali. "Ninja Pokemon" olarak sınıflandırılan Graninja, su ve karanlık tipteki Pokemonlar arasında yer alıyor. Graninja, altıncı nesil Pokemonlar arasında en popüler karakter haline gelmiş durumda.

İlk olarak Pokemon Sun and Moon'da tanıtılan Mimikyu'ysa, insanlarla arkadaş olmak ve isteyen ancak herkes ondan korktuğu için kendi yaptığı Pikachu kıyafetini giyip onu taklit eden bir Pokemon. Mimikyu Pokemon Sun and Moon'da ilk ortaya çıktığında elektrik gibi görünen mavi ve mor ışıklarla çevriliydi ve Meowth'i korkutuyordu. Mimikyu'nun bir hayalet Pokemon olduğu ve Pikachu kostümünün altında gizemli, tanımlanamayan bir Pokemon olduğu iddia ediliyor. Mimikyu, saldırılarda kendini gizleyerek korunabilen ve şeklini değiştirebilen bir özelliğe sahip.

Pokemon evreninin en bilindik karakteri olan Pikachu'ysa, yaşamak için bedeninde dolanan bir akıma ihtiyaç duyar ve diğer elektrik Pokemonlarıyla iletişim kurmak için kıvılcımlarından faydalanabilir.