Amerika’da polisler, kaçan araçları yakalamak amacıyla “Türkiye’ye de bundan lazım…” dedirten, basit olduğu kadar etkili bir sistem kullanıyor.

Polis arabasına monte edilen ve kovaladığı aracın lastiklerini kolayca patlatabilen sistem, az sonra göreceğiniz üzere kaçan araçları yakalamada çok iyi iş çıkarıyor.

Bu pratik sistemin tam olarak nasıl işlediğine ve videosuna birlikte bakalım mı?

Sisteme “MobileSpike” deniyor.

Polislerin kovalamaca sırasında araçları kolayca yakalaması için geliştirilen MobileSpike, polis aracının önüne monte ediliyor ve polis, aracın içinden bir düğmeye bastığında hemen devreye giriyor.

Kovalamaca esnasında polis aracı, kaçan araca iyice yaklaşıyor ve MobileSpike hızlıca uzanarak kaçan aracın lastiklerine çivili bir kapan yerleştiriyor. Lastikler anında patlıyor ama kontrolsüz bir şekilde değil. Araç güvenli bir hızda durmak zorunda kalıyor.

En büyük avantajı, polislerin araçtan inmek zorunda olmaması.

MobileSpike, polislerin araçtan inip yola kapan yerleştirmek zorunda kalmadan, içeriden kontrol edilebilmesi harika bir avantaj. Böylece hem zaman kazanıyorlar hem de polisler potansiyel risklerden korunuyor.

Konum da çok önemli olmuyor. Şehir içinde de olur, yüksek hızlı bir otobanda da olur… Her türlü etkili çalışıyor.

Üstelik tekrar tekrar kullanılabiliyor. Çiviler değiştirildiğinde tekrardan kullanıma hazır hâle geliyor. Ülkemizde de olsa çok iyi olmaz mıydı?

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