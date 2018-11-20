Pompeii’de Antik Erotik Yatak Odası Çizimi Ortaya Çıktı

Antik Roma’dan bu yana değişmeyen şeylerden birisi de insanların erotik çizimlere olan ilgisi.

Pompeii’de ortaya çıkarılan bu eser, uzun süre önce başlayan bir restorasyon çalışmasının bir parçası. Eserde mitolojik bir hikaye anlatılıyor.

Hikayeyi kısaca özetlemek gerekirse; Sparta Kralı Tyndereus’un karısı Leda, kuğu şekline girmiş olan Zeus (Roma’da Jüpiter) ile birlikte oluyor. Bu birleşmeyi bazıları aldatma, bazıları da tecavüz olarak ele alıyor. Yine de, antik eserlerde Leda ayakta resmedilir ve böyle işin ortasında resmedilmezler. Bir de Leda doğrudan kapıya bakmaz.

Eserin bulunduğu Via del Vesuvio kazı alanındaki evin kime ait olduğu bilinmiyor. Evin içinde antik Roma döneminin tanrı ve tanrıçalarına ait başka cüretkâr eserler de bulunmuş durumda.

Pompeii antik kenti, çok uzun yıllardır arkeologlara dönemin Roma halkının yaşamı hakkında bilgiler edinme fırsatı veriyor. Felaket hakkındaki yeni keşifler de ölümlerin pek çoğunun nasıl korkunç şekilde gerçekleştiğini gözler önüne sermiş idi.

Yetkililer ortaya çıkarılan eserlerin başka bir yere taşınıp taşınmamasına karar verecekler. Evin geri kalanı ise şimdilik kazılmayacak.