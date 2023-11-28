Dünyanın popüler bilim dergilerinden olan Popüler Science, birkaç yıldır sadece dijital olarak yayın yapıyordu. Şimdi derginin dijital versiyonu da sona erdi.

Popular Science, 1872 yılında yayımlanmaya başladığında bilim, teknoloji ve doğa konusundaki içerikleriyle dikkat çekiyordu. Kısa sürede dikkat çeken dergi, alanındaki en prestijli yayımlardan biri olmuştu. O günden bu yana dünya savaşları, salgınlar, krizler, soğuk savaş gören dergi, 151 yıllık yolculuğuna son verdi.

Kısaca PopSci olarak adlandırılan derginin son yıllarda zorluklar yaşadığı biliniyordu. İlk olarak 2018 yılında derginin yayımlanma döngüsü değiştirildi. Normal şartlarda ayda bir çıkan PopSci, o yıldan itibaren 3 ayda 1 çıkmaya başladı. 2021 yılında ise dergi tamamen dijitale dönüş yaptı.

Populer Science'ın dijital versiyonu da sonlandırıldı

Konuyla ilgili olarak LinkedIn'de bir paylaşım yapan PopSci editörü Purbita Saha, "Dergi sahiplerinin, 151 yıldır değişime uyum sağlayan öncü bir yayını beş dakikalık bir Zoom görüşmesinde kapatmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış, öfkelenmiş ve dehşete düşmüş" olduğunu ifade etti. Dergi formatını sona erdiren PopSci ayrıca bu ay içerisinde beş editörünü ve birkaç çalışanını da işten çıkarmıştı. Son dönemde pek çok internet sitesi ve dergi, bilim editörlerinin işine son verme yoluna gitmişti.

Populer Science dergisinin de sahibi olan Recurrent Ventures'un İletişim Direktörü Cathy Herbert, PopSci'ın dijital derginin ötesine evrilmesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra Populer Science sadece kendi internet sitesinden makaleler yayımlayacak. Ayrıca PopSci için video içerikler de üretileceği ifade ediliyor.