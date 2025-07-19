ABD’de yetişkin içerik platformlarına yönelik getirilen yaş doğrulama zorunluluğu, sektörde tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Gizlilik endişeleri nedeniyle bu kurallara karşı çıkan platformlar arasında Pornhub da yer alıyor. Ancak şirket, son gelişmeler ışığında politikasını yeniden gözden geçiriyor.

Pornhub, ABD'de kapalı olduğu eyaletlerde geri dönme hazırlığında. Yıllardır karşı çıktığı yaş doğrulama kurallarına uyup uymayacağı ise şu sıralar masada. Şirketin bu adımı ilerleyen dönemde dünya genelinde de uygulamaya koymayı planladığı konuşuluyor.

Yetişkin içerik platformu Pornhub, ABD Yüksek Mahkemesi’nin geçtiğimiz ay Teksas’ta yaş doğrulama yasasını onaylamasının ardından yeni bir karar arifesinde. Bloomberg’e konuşan şirket avukatı, bu karar sonrası sürecin yeniden değerlendirildiğini ve sitenin geleceğiyle ilgili yakında bir açıklama yapılabileceğini belirtti. Şimdilik ise Pornhub, resmi olarak yasaya uyma konusunda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Resmî kimlik bilgileri girilmesi planlanıyor

Son yıllarda birçok ABD eyaletinde uygulamaya giren yaş doğrulama yasaları, kullanıcıların yetişkin içerikli sitelere erişim sağlamadan önce resmi kimlik bilgilerini girerek yaşını doğrulamasını şart koşuyor. Pornhub’un bağlı olduğu Aylo şirketi, bu sistemlerin kullanıcı gizliliği için riskli olduğunu savunuyor.

Şirket, doğrulamanın doğrudan kullanıcı cihazlarında yapılabileceği, üçüncü taraflarla veri paylaşılmayan alternatif bir yöntem öneriyor. Ancak Teksas gibi bazı eyaletlerde yürürlükte olan sistemlerde, kimlik bilgilerinin üçüncü taraflarca kontrol edilmesi zorunlu tutuluyor.

Pornhub’un ABD’deki yaş doğrulama kurallarına uyup uymayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu anda 17 eyalette erişime kapalı olan site, bu kurallara uyma kararı alırsa ilerleyen dönemde benzer adımları globalde de hayata geçirmeyi planlıyor. Tüm bu gelişmelerin sitenin genel politikasında nasıl bir değişikliğe yol açacağı ise şimdiden merak ediliyor.