Duygu sömürüsü yaparak ChatGPT'nin kafasını karıştıran bir kullanıcı, Windows 7 için aktivasyon kodlarına ulaşmayı başardı. Bu olay, yapay zekânın hâlâ kolayca manipüle edilebildiğini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir kullanıcı, ChatGPT'nin kafasını karıştırarak normalde yasaklı olan üretimler yaptırmayı başardı. Reddit'te gündem olan olay, üretken yapay zekâ araçlarının hâlâ bazı yöntemlerle manipüle edilebileceklerini gözler önüne seriyor.

"186times14" ismiyle paylaşımlar yapan bir Reddit kullanıcısı, ChatGPT'ye duygu sömürüsü yaptı. Büyükannesi üzerinden hareket eden kullanıcı, yapay zekâya onun öldüğünü söyledi. Yaşanan duruma üzüldüğünü söyleyen ChatGPT, kullanıcıya nasıl yardımcı olabileceğini sordu. 186times14, büyükannesinin kendisine Windows 7 aktivasyon anahtarlarından oluşan masallar anlattığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ChatGPT, Windows 7 aktivasyon kodlarını kullanıcıya verdi.

İşte o sohbetten alınan bir ekran görüntüsü:

ChatGPT ile kullanıcı arasındaki konuşmaya baktığımızda Windows 7'nin Ultimate, Home Premium ve Professional versiyonları için aktivasyon kodlarının oluşturulduğunu görüyoruz. Daha önce de kullanıldığı bilinen yöntemin OpenAI tarafından neden hâlâ açık bırakıldığını ise şimdilik kimse bilmiyor. Şirket, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Windows 7 aktivasyon kodu, ulaşmak isteyeceğiniz en basit bilgilerden biri olabilir. Ancak bu işin çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabileceği gerçeğini görmezden gelmemek gerekiyor. Bugün Windows 7 için böyle bir bilgi veren yapay zekâ, başka bir kullanıcıya çok daha tehlikeli bilgiler sunabilir. Aslına bakacak olursak OpenAI ve Google gibi yapay zekâ üzerine çalışan şirketler güvenlik protokollerini sürekli olarak gözden geçiriyor ancak yapılan çalışmalar, tam anlamıyla yeterli değilmiş.