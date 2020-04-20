Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, viral olan dans akımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu işe fazlasıyla kendini kaptıran 27 yaşındaki bir kadın, Oh Na Na Na adındaki yeni dans challenge’ını denerken her iki ayak bileğini de kırdı.

Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından geliştirilen bir video paylaşım uygulaması olan TikTok, koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların evlere kapandığı bu zamanlarda her zamankinden çok daha popüler bir hale geldi. Öyle ki, ölsem dahi TikTok indirmem diyen pek çok kişi, şu anda uygulamanın neredeyse fanı olmuş durumda.

Yolunuz TikTok uygulaması ile hiç kesişmemiş olsa dahi, platformda tomurcuklanan ve kısa sürede sosyal medyada viral olan dans akımlarından haberiniz olsa gerek. Bunlardan biri olan ve Oh Na Na Na adı ile bilinen yeni dans akımı, bugünlerde pek çok insanın favorisi konumunda.

Esas ismi Foot Dance Challenge olan dans, Harsha Patel'in "Oh na na na" şarkısı eşliğinde yapılıyor

Esas ismi “Foot Dance Challenge” olan ve arka fonda Harsha Patel'in "Oh na na na" şarkısı kullanılarak yapılan dans, şu ana kadar yüz binlerce videoda kullanıldı ve popülaritesini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Tecrit altındaki yaşam tarzını hareketlendirmek için bu dansı arkadaşıyla birlikte denemek isteyen Sapphire Charlesworth adındaki bir kadın ise kendini hastanenin acil servisinde buldu. 15 Nisan günü arkadaşı Naadjele Lartey ile pratik yapan 27 yaşındaki İngiliz, her iki ayak bileğini de kırdı.

Foot Dance Challenge akımına katılmak isteyen 27 yaşındaki kadın, iki ayak bileğini de kırdı

Kendilerini video çekmediklerini ve sadece pratik yaptıklarını söyleyen Charlesworth, “Dönmeye çalıştığımda kaydım ve yere düşerken kemik seslerini duydum. Canım çok acıdı ancak eşim abarttığımı düşündü. Ayağımın çok şişmesi üzerine hemen ambulans çağırdık” ifadelerini kullandı.

Kuzey Durham Üniversite Hastanesi'ne götürülen talihsiz kadın, iki bileğinin de kırıldığı haberini aldı. Bir ayağı alçıya alınan, diğer ayağına ise çizme takılan Charlesworth, Foot Dance Challenge’ı denemek isteyen herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunurken, dansın göründüğü kadar kolay olmadığına dikkat çekiyor.