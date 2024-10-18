Makyajlı Porsche 911 GT3 ve Touring Versiyonu Tanıtıldı

Porsche 911 GT3'in makyajlı versiyonu ve Touring versiyonu tanıtıldı. Araçtaki tek değişiklik görünüşünde değil.

Porsche, 911 Turbo'nun 50. yaşını özel bir versiyonla kutlamıştı. Şimdi de ilk olarak 1999'da karşımıza çıkan 911 GT3'ü 25. yılında makyajlayan firma, hem standart hem de Touring versiyonu tanıttı. Yeni model, 992.2 olarak adlandırıldı.

911 ailesi makyajlandığında genellikle yeni bir nesil olarak kabul ediliyor. Bu durumun sebebi ise Porsche'nin güncelleme paketlerinin çok daha kapsamlı olmasıdır. Öte yandan yeni aracın motoru geliştirilmiş olsa da motorda bir güç artışı göremiyoruz. Hatta aracın tork değeri de 470Nm'den 450Nm'ye gerilemiş durumda.

Düzenlemelere karşı yeni makyaj

Öte yandan Porsche'nin aracın gücünü koruyabilmiş olması da güç artışı kadar önemli. Zira yeni düzenlemelerin ardından BMW M5 gibi içten yanmalı motora sahip olan araçların motor güçleri azaltılmıştı. GT3 ise 4.0 litrelik boxer motoruyla 510 beygir güç sunmaya devam ediyor.

Aracın ağırlık/güç oranı beygir başına 2,8 kilogram olarak açıklandı. Araçlardaki hem 7 vitesli PDK hem de 6 ileri vitesli manuel şanzıman, önceki modelden yüzde 8 daha az son dişli oranına sahip. Yeni 911 GT3, 0'dan 100 kilometre/saat hıza PDK ile 3,4 saniyede, manuel vites ile ise 3,9 saniyede ulaşıyor. Araçların azami hızları ise sırasıyla 310km/saat ve 312km/saat olarak açıklandı.

Porsche ayrıca aracın süspansiyon kollarını, yay sertliğini ve tekerleklerdeki hava akışını iyileştirdiğini de belirtti.