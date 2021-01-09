Porsche 911, Ralli Aracı Olarak Yeniden Tasarlandı

İstek üzerine özel tasarımlar yapan Singer, yeni projesinde 1990 Porsche 964 911'i arazi koşullarına göre yeniden tasarladı. Porsche 911 ACS olarak adlandırılan araç, 450 beygir gücünde ve 570 Nm tork üretebiliyor.

Kaliforniya merkezli Singer Vehicle Design, "All-Terreain Competition Study" adını verdiği son projesinde Porsche 911 Safari'yi kendi yorumuyla yeniden tasarladı. Ralli aracı olarak yeniden tasarlanan ACS, 1990 Porsche 964 911'i temel alıyor.

Singer'ın bu aracı özel bir müşterisi için tasarladığı ve ACS'yi oluşturmak için 911 ralli uzmanı Richard Tuthill ile ortaklık kurduğu bildiriliyor. Araçta her türlü modifikasyona yer veren şirket, gövde panelleri için karbon fiber malzeme kullandı. Bu sayede oldukça hafif bir yapıya bürünen 911 ACS, arazi koşullarında oldukça etkileyici sonuçlar verebiliyor.

Porsche 911 ACS neler sunuyor?

Ön, arka ve orta limitli kaymalı diferansiyellere sahip olan ACS, sıralı şanzıman kullanıyor ve dört tekerlekten çekiş yapabiliyor. FIA onaylı roll cage ve koltuklarla donatılan araçta, sürüş yüksekliği artırılırken aynı zamanda süspansiyon gücü ve hareketinin de artırıldığı bildiriliyor. Aracın ön bagaj ve arka taraftaki saklama alanında iki tam boyutlu yarış tekerleği de yer alıyor.

ACS'yi inşa ederken Dakar Rallisi ve Baja 1000 gibi etkinliklerden ilham alan Singer, klasik 911'deki beş göstergeli panel yerine tamamen dijital bir gösterge paneline yer verdi. Kaputun altında ise çift turbo şarjlı 3,6 litrelik, hava soğutmalı altı silindirli bir motor bulunuyor. 450 beygir gücünde olan motor, 570 Nm tork üretebiliyor.

Singer, Porsche 911 ACS'nin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak şirketin daha önce tasarladığı araçların fiyatları milyon dolarlardan başlıyor. Bu nedenle ACS'nin fiyatı da muhtemelen milyonları buluyor.