Bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen yeni Range Rover'ın içine kısa bir bakış atmamızı sağlayacak yeni fotoğraflar geldi. Carbuzz'ın aracın test sürüşü sırasında yakaladığı görüntüler, aracın ön kabininin nasıl görüneceğine dair fikir veriyor.

Land Rover'ın 2021'in sonlarında yepyeni bir Range Rover ile alıcılarının karşısına çıkmaya hazırlandığı uzun zamandır biliniyor. Geçtiğimiz aylarda test sürüşleri esnasında kamuflajlı olarak kameralara yakalanan 2022 Range Rover'ın dış tasarımının kabaca nasıl görüneceğini de biliyorduk. Yeni fotoğraflar ise ilk kez aracın içine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Carbuzz ekibinin test sürüşleri esnasında görüntülemeyi başardığı aracın içi, haliyle test ekipmanlarıyla dolu. Ancak fotoğraflar yeni Range Rover'ın kabininin nasıl görüneceğine dair pek çok fikir veriyor.

Daha büyük bir dokunmatik ekran, daha lüks bir direksiyon tasarımı:

Aracın kabinine ilk bakışta dikkat çeken ilk detay, 2021 Range Rover'a göre çok daha büyük görünen dokunmatik ekran oluyor. Aynı zamanda aracın gösterge ekranının tamamen dijital olduğu da fotoğraflarda görülüyor.

Yeni Range Rover'ın kabinindeki en büyük değişimlerden biri ise vites kontrol panelinde yapılmış. Aracın yeni vites kontrol paneli döndürülerek kullanılan bir düğme yerine bu kez elektronik bir kol olarak tasarlanmış.

Direksiyonda ise Defender ile aynı düğme düzeni kullanılmış gibi gözüküyor. Ancak tasarımsal olarak bazı ufak dokunuşlar yapılmış. Bu yeni direksiyon, Defender'a göre çok daha 'lüks' görünüyor.

Aracın dışına dair, kamuflaj sebebiyle yeni bir bilgi paylaşmak mümkün değil keza Land Rover, tasarımı sır gibi saklamak istercesine oldukça etkili bir kamuflaj uygulamış. Yeni Range Rover'ın 2021'in sonlarında tanıtılması bekleniyor. O gün gelene kadar, aracı bolca bu kamuflajla göreceğiz gibi duruyor.