ABD'li Bir Platformun YouTube'a Açtığı Dava Reddedildi

Muhafazakar bakış açısıyla çeşitli politik, ekonomik ve felsefi konularda videolar oluşturan ABD merkezli Prager Üniversitesi (PragerU), Google’ın sahibi olduğu YouTube’a açtığı davayı kaybetti.

Google, ABD Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi’ni 'YouTube'un yasadışı olarak PragerU’nun muhafazakar içeriklerini sansürlediği' iddialarını reddetmesi konusunda ikna etmeyi başardı. Oy birliğiyle alınan karar, Facebook gibi platformlara da uygulanabilir. Öyle ki, temyiz mahkemesi, YouTube’un, ABD Anayasası’nın 1. maddesine tabi olmadığına hükmetti.

ABD Temyiz Mahkemesi, YouTube'u haklı buldu:

Böylece, radyo talk show sunucusu Dennis Prager tarafından yürütülen muhafazakar bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Prager Üniversitesi tarafından Google ve YouTube'a yönelik bir davanın reddedilmesi onaylanmış oldu. Söz konusu kuruluş, YouTube’un, 'Kısıtlı Mod' ayarı sayesinde kürtaj, silah hakları ve terörizm gibi düzinelerce videoyu etiketlemesine ve üçüncü tarafların videolarda reklam yayınlamasını engellemesine yol açtığını iddia ediyordu.

ABD Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi hakeminin Devre Hakimi Margaret McKeown, temyiz mahkemesine yazdığı yazıda, aynı anda her yerde bulunma ve herkese açık erişilebilirliğine rağmen YouTube’un özel bir forum olduğunu belirtti. YouTube’un video barındırmasının, ABD merkezli şirketi 'devlet aktörü' yapmadığı görüşü paylaşıldı.

McKeown ayrıca, PragerU’nun sahte reklamcılık talebini de reddetti. PragerU'nun avukatı Peter Obstler, bir röportajda kararı 'çok sınırlı' olarak nitelendirdi ve kararın sadece “bu davada iddia edilen gerçeklere dayanarak” verildiğini söyledi. Aynı yetkili, alınan kararın PragerU'nun, Google ve YouTube'a dava açtığı Kaliforniya'daki eyalet hukuku iddialarını karşılamadığı yönünde görüş bildirdi.

Bir açıklama da Google cephesinden geldi. Şirketin sözcüsü Farshad Shadloo, YouTube’a işaret ederek ürünlerin siyasi olarak taraflı olmadığını ve kararın kullanıcılara farklı seçenekler ve ortamlar sunulmasını sağlayan önemli yasal ilkeleri doğruladığını söyledi.

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde avukatlık yapan Donald Verrilli ise Google, YouTube ve Facebook gibi özel şirketlerin 'devlet aktörü' olarak tanımlandığını ifade etti.