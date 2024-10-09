İndirimli fiyatları ile karşımıza çıkan, Prime Alışveriş Festivali'ne özel fırsatlardan bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali'ne özel birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte bir araya getirdik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepete ekleyebilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali kapsamındaki tüm indirimlere göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 9.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

13. nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 ekran kartı ile oyun bilgisayarı arayanlar için tam bir fiyat performans ürünü olan MSI Cyborg Dizüstü Bilgisayarı, 40.999 TL fiyatı ile günün fırsatı olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Ergonomik tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken Hawk FAB V4 Oyuncu Koltuğu, vücudun doğal duruşunu destekleyerek yorgunluğu en aza indiriyor. En çok satın alınanlar arasında zirvede yer alan bu ürün, 5.889 TL fiyatla satılıyor.

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Özel geliştirilmiş AMD işlemcisi ve güçlü GPU’su ile 4K oyun deneyimi sunan Sony PlayStation 5, 120 fps’e kadar destekleyerek akıcı bir oyun performansı sağlıyor. Birçok oyun tutkununun ilk tercihi olan bu ürün, iki adet DualSense kontrol cihazı ile birlikte 30.099 TL fiyatla satışta.

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Birden fazla USB portu ile aynı anda birçok cihazı şarj etme imkanı sağlayan Anker 20.000 mAh PowerBank; kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak, aşırı ısınma ve kısa devre riskine karşı koruması ile karşımıza çıkıyor. %5 oranında indirime sahip olan bu ürünün 1.799 TL fiyatı bulunuyor.

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M2 çip sayesinde güçlü uygulamaları ve yoğun grafiklere sahip oyunları aynı anda sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğiniz Apple iPad Air 13, %13 oranında bir indirime sahip. Ayrıca True Tone ve ultra düşük yansıtma oranı gibi gelişmiş teknolojilerle de her şeyin oldukça iyi bir şekilde görünmesini sağlıyor.

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Anahtarlar, çantalar, cüzdanlar ve diğer değerli eşyalarınızın yerini bulmak için iyi bir çözüm sunan Apple AirTag; günlük yaşamda büyük kolaylık sağlıyor. 4'lü paket halinde satışa sunulan bu ürünün fiyatı ise 3.499 TL.

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Intel i5-12450H işlemci, GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6 ekran kartı ve 15.6 inç Full HD ekranı ile karşımıza çıkan Acer Nitro 5 Oyun Dizüstü Bilgisayarı; prime üyelere özel 27.499 TL fiyatla satışta.

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Düşük gecikme süresi, hızlı tepki verme özelliği ve dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım imkanı sağlayan Xbox Wireless Controller; çoklu platformlarda oyun oynayabilmenize olanak tanır. Yenilenen dokulu yüzeyi sayesinde kaymayı önleyerek kontrolü artıran bu üründe, %7 oranında bir indirim fırsatı bulunuyor.

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