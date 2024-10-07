Bugün başlayan, 13 Ekim'e kadar devam edecek indirimlerde; akıllı saatlerden bilgisayara kadar pek çok marka ve kategoride özel fırsatlar sizleri bekliyor.
Siz de bu indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.
Büyük Ekim İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:
Bluetooth Kulaklıklarda Avantajlı Fiyatlar
Hızlı Şarj Ürünlerinde Sepette %20 Net İndirim
Akıllı Saat ve Bileklikler Beklenen Fiyatlar
Çok Satan Tabletlerde Cep Dostu Fiyatlar
Tablet Aksesuarlarında %5 Net İndirim
Anker Ürünlerinde 299TL'den Fiyatlar + 100 TL Kupon
Seçili Samsung Ürünlerinde Beklediğin Fırsatlar
Telefon Kılıflarında 3 Al 2 Öde
Seçili Tabletlerde 1000 TL'ye Varan Kupon
%100 Orijinal Apple Aksesuarlarında Kaçırılmayacak Fırsatlar
Robor Markalı Ürünlerde 2.'si %50 İndirimli
Honor Pad Tabletlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar
İlginizi çekebilecek bazı fırsat ürünleri:
- Dell Gaming G15 5530 Oyuncu Bilgisayarı
- JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
- Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge
- Anker Soundcore Liberty 4 NC TWS Bluetooth Kulaklık
- Huawei Matebook D16 2024 Taşınabilir Bilgisayar
- Samsung Galaxy A54
- Huawei Watch GT 5
- MSI G27C4X 27" Curved Gaming Monitör
- SanDisk Portable 1TB 800MB/s Taşınabilir SSD Disk
- Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi
- Exvega Andromeda 2024 Premium Kumaş Masajlı Profesyonel Oyuncu Koltuğu
- Vestel Barista Yarı Otomatik Espresso Makinesi
- Spigen 45W GaN USB-C 2 Port Mini Adaptör
- Logitech MK470 Kablosuz İnce Türkçe Klavye Mouse Seti
Sizin için diğer önerilerimiz;