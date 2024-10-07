Hepsiburada’da Büyük Ekim İndirimleri Başladı! İşte Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

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Hepsiburada'da 7- 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Büyük Ekim İndirimleri başladı.

Bugün başlayan, 13 Ekim'e kadar devam edecek indirimlerde; akıllı saatlerden bilgisayara kadar pek çok marka ve kategoride özel fırsatlar sizleri bekliyor.

Siz de bu indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.

Büyük Ekim İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:

Bluetooth Kulaklıklarda Avantajlı Fiyatlar

Hızlı Şarj Ürünlerinde Sepette %20 Net İndirim

Akıllı Saat ve Bileklikler Beklenen Fiyatlar

Çok Satan Tabletlerde Cep Dostu Fiyatlar

Tablet Aksesuarlarında %5 Net İndirim

Anker Ürünlerinde 299TL'den Fiyatlar + 100 TL Kupon

Spigen Ürünlerinde 3 Al 2 Öde

Seçili Samsung Ürünlerinde Beklediğin Fırsatlar

Telefon Kılıflarında 3 Al 2 Öde

Seçili Tabletlerde 1000 TL'ye Varan Kupon

%100 Orijinal Apple Aksesuarlarında Kaçırılmayacak Fırsatlar

Robor Markalı Ürünlerde 2.'si %50 İndirimli

Honor Pad Tabletlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

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