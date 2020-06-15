AFAD’dan Bingöl Depremiyle İlgili Yeni Açıklama

AFAD, dün akşam 5.7 şiddetinde gerçekleşen deprem hakkında yeni açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre depremin ardından 77 artçı yaşandı.

Dün akşam saatlerinde merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu olayın ardından pek çok bina hasar görürken toplamda 1 vatandaşımız şehit oldu. Bir deprem fırtınası bekledikleri için özellikle kerpiç evlere girilmemesi gerektiğini söyleyen Kızılay Başkanı’nın, sözlerinin ardından bir açıklama da AFAD’dan geldi.

AFAD, yaptığı açıklamada 5.7 şiddetinde depremin ardından 77 artçının yaşandığını söyledi.

AFAD'ın yaptığı açıklama:

“4.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere 77 artçı deprem meydana gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem nedeniyle Bingöl'de 17 vatandaşımız, etkilenmiş, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Erzurum'da 4 vatandaşımız etkilenmiştir.”

AFAD, 3 vatandaşımızın tedavisinin tamamlandığını, 18 vatandaşımızın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirirken, hasarın 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştığını söyledi.

8 vatandaşın göçük altından çıkarıldığını söyleyen AFAD, “Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 20 ambulans, 12 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, acil müdahale ünitesi ve 1 lojistik araç sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir.” açıklaması yapıldı.

Depremde hayatını kaybeden 1 vatandaşımıza başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Ayrıca, artçı sarsıntıların devam etme ihtimalinden dolayı, kerpiç evler başta olmak üzere hasar görev evlerde bulunulmaması öneriliyor.