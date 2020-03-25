Sony, PS 5 ile Oyun Oynamanın Kolay Olmasını İstiyor

Sony'nin yeni SSD teknolojisiyle PS5'te çok daha akıcı ve yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunacağını biliyoruz. Ancak Sony, PS5'in üst düzey donanımı kadar kullanımı kolay bir arayüzü olmasına da ekstra önem veriyor.

PlayStation 5'in oyunculara hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sunmak istediğini zaten biliyoruz ancak bundan daha fazlası olabilir. Kotaku editörü Jason Schreier, Sony'nin PS5'te oyun oynamayı "Netflix'te film izlemek kadar kolay" hale getirmeye çalıştığını açıkladı.

Schreier, Resetera'da yaptığı paylaşımda, "PS5'in işletim sistemi hakkında ilginç şeyler duydum. PS5'te oyun oynamayı Netflix'te film izlemek kadar kolay hale getiriyorlar. Oyunculara oyunu hemen yükleyebileceklerini hissettirmek ve oyunda ne kadar zaman geçirdiklerini bildirmek istiyorlar." dedi. Yani Sony, PS5'te oyun oynamak isteyenlerin konsolu açıp, oyuna hemen kaldıkları yerden devam edebilmelerini istiyor.

Yukarıdaki görsel, Schreier'ın sözlerine açıklık getiriyor. PS5'in işletim sistemi için tasarlanan konseptte, oynamak istediğiniz oyunu seçtiğinizde görseldeki gibi bir ekran karşınıza çıkıyor. Oyunu başlatmak istediğinizde, sol tarafta kayıt noktaları geliyor ve istediğiniz yerden hızlıca başlayabiliyorsunuz. Kayıt noktalarının yer aldığı bölümün hemen üstünde oyunda geçirdiğiniz süre de yer alıyor. Yani oyunların içindeki bölümler, Netflix dizilerinin bölümleri konsolun arayüz ekranında ayrı ayrı gösterilecek. Tek fark, dizinin önceki bölümlerini izlemeden final bölümünü izleyemeyecek olmanız.(!)

PS5 arayüzünün bu şekilde görüneceği kesin değil ancak Sony, oyunlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamaya çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir patent PS5'in Xbox Series X'teki hızlı devam etme (Quick Resume) özelliğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca konsol üreticisinin ana ekrana oyunlar hakkında olabildiğince fazla bilgi yerleştirmeyi planladığı konuşuluyor. Sony, PS5'e getireceği hız ve erişilebilirlik özellikleriyle oyun oynamayı bir akış hizmetinde dizi izlemek kadar hızlı hale getirebilir.