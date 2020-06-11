Marvel’s Spider-Man 2, 2020'de Miles Morales'le PS5 Geliyor

PlayStation 4’ün son döneminde çıkan en başarılı oyunlardan biri Marvel’s Spider-Man olmuştu. PlayStation 5 lansmanında Miles Morales’li yeni Örümcek-Adam oyununun bu yılın sonlarında geliyor.

Uzun süredir beklenen yeni Sony konsolu PlayStation 5 için yeni oyunlar peş peşe tanıtılıyor. Bu oyunlar arasında en önemlilerden biri de tabii ki Spider-Man serisi. Karakterin yeni oyunu bu yıl geliyor.

Örümcek Adam karakterinin haklarına da sahip olan Sony’nin geliştirdiği yeni platformda öne çıkan oyunlar arasında yer alması beklenen Marvel’s Spider-Man II oyununda yeni bir karakterle karşılaşacağız.

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İlk oyunda Peter Parker’ı takip etmiştik. Bu oyunda ise bir başka popüler Örümcek-Adam olan Miles Morales’i canlandıracağız. Sony’nin yaptığı animasyon yapımlarda da odaklanılan karakter Morales olmuştu.

Kahraman olma sırası kendisine gelen Miles Morales karakteri, tasarım olarak Ultimate evreninden izler taşıyor. Demoda gördüğümüz ilk rakibimiz ise genel tasarım olarak Prowler’ı andırıyor.

Yeni Örümcek Adam oyunu, 2020 yılının sonlarında satışa çıkacak. PlayStation 5'e gelmesi kesinleşen tüm oyunları görmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.