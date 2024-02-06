Sony, PlayStation 5'e gelecek yeni güncellemeyi duyurdu. Şimdilik beta olarak çıkan ve yakında herkes için gelmesi planlanan güncelleme, DualSense'te ses iyileştirmeleri de dahil birçok yenilik getiriyor.

Sony, bugün PlayStation 5’e gelecek yepyeni bir yazılım güncellemesini duyurdu. Güncelleme, şimdilik beta olarak çıkış yaptı ve sadece seçili ülkelerdeki davetli kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Şirket, önümüzdeki aylarda tüm dünyada kullanıma sunulacağını da ekliyor.

Bir blog gönderisiyle duyurulan yeni güncelleme, PlayStation 5’e DualSense kontrolcüler başta olmak üzere birçok yenilik getiriyor. Bunun dışında ekran paylaşımında iyileştirmeler ve bazı sistemsel değişiklilker var.

DualSense haparlörleri daha kaliteli ses verecek, mikrofona yapay zekâ destekli gürültü önleme özelliği gelecek

Yeni güncellemenin en çok etkileyeceği kısım DualSense olacak. DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerin hoparlörleri ve mikrofonlarında önemli değişiklikler göreceğiz. Kumandadaki hoparlör artık yüksek ses çıkarabilecek. Bu şekilde oyuncular oyun içi sesleri ve sesli sohbetleri daha net ve kaliteli bir şekilde duyabilecek.

Öte yandan kontrolcüdeki yerleşik mikrofona gelişmiş gürültü engelleme geldi. Yeni bir yapay zekâ modeliyle yapılan bu iyileştirme, arka plan gürültülerini ve oyun seslerini bastırıyor. Bu şekilde de daha iyi bir sesli sohbet deneyimi yaşamak mümkün hâle geliyor.

Ekran paylaşımında etkileşime girmek mümkün olacak, PS5 güç göstergesinin parlaklığı azaltılabilecek

DualSense dışındaki yeniliklere de bakalım. Yeni güncelleme, ekran paylaşımı yapıldığında izleyicilerin oynayan kişiyle etkileşime girmesine olanak tanıyor. İzleyiciler, ekrana bir şeyler çizebiliyor veya emoji tepkileri ekleyebiliyorlar. Tabii ki bu özellik, paylaşımı yapan kişi isterse kullanılabilecek. Sony, izleyicilerin çizimlerle oyundaki belli objeleri veya bölgelerin vurgulayabileceğini ve bu şekilde oynayan kişiye yardımcı olabileceğini söylüyor. Emojilerin ise destekleyici olacağını belirtiyor.

Yeni güncellemeyle gelen son özellik ise konsolun güç göstergesinin, yani cihaz çalışırken dışından çıkan ışığın parlaklığının ayarlanması. Kullanıcılar, sistem ayarları üzerinden göstergenin düşük, orta veya yüksek parlaklıkta olmasını seçebilecek.