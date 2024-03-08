PlayStation'a gelecek Xbox özel oyunu Sea of Thieves PS Store'da ön siparişe açıldı. Oyun, Xbox'takinden daha pahalı bir fiyata sahip.

Xbox, birkaç hafta önce gerçekleştirdiği bir etkinlikle 4 özel oyununun PlayStation ve Nintendo Switch’e geleceğini duyurmuştu. Bunun ardından da her iki platforma gelecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklanmıştı.

PlayStation’a gelecek oyunlardan biri korsan temalı Sea of Thieves idi. PS oyuncuları için açıklanan dört Xbox oyunundan belki de en heyecan vericisi olan yapım, bugün ön siparişe açıldı.

Sea of Thieves, PlayStation’da 999 TL’lik fiyata sahip

PlayStation Store’a girdiğimizde oyun için ön sipariş verilebildiği görülüyor. Standart, Deluxe ve Premium olmak üzere üç sürümle çıkacak oyunun başlangıç fiyatı 999 TL. Xbox'ta 669 TL'ye satıldığını belirtelim. PS için tüm sürümlerin fiyatları ise şu şekilde:

Versiyon Fiyat Sea of Thieves Standart Sürüm 999 TL Sea of Thieves Deluxe Sürüm 1.249 TL Sea of Thieves Premium Sürüm 1.499 TL

Sony, ön sipariş verenlere; Yakut Engerek Silah Seti, Kızıl Fırtına Paraketi, Paraket Kraken Kıyafeti, Paraket Sea Dog Kıyafeti ve lansmandan önce kapalı beta erişimi gibi hediyelerin sunulacağını da eklemiş. Sea of Thieves’i satın almak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sea of Thieves, ne zaman PlayStation için çıkacak?

Sea of Thieves, 30 Nisan 2024 tarihinde PlayStation için sunulacak. Oyun sadece, PS5 platformu için çıkış yapacak.

Sea of Thieves nasıl bir oyun?

İlk olarak 2018’da piyasaya sürülen ve Rare tarafından geliştirilen Sea of Thieves, korsan temalı açık dünya bir macera oyunu. Arkadaşlarınızla çok eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak bu çok oyunculu yapım, korsanlık deneyimini en güçlü şekilde yaşamanızı sağlıyor. Kayıp hazine yağmacılığından zorlu savaşlara ve deniz canavarlarına uzanan birçok şey oyunda yer alıyor.

Sea of Thieves fragmanı:

PlayStation'a gelecek tüm Xbox oyunları için:

Nintendo Switch'e gelecek Xbox oyunları için: