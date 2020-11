PS5'in Tetikleri Gerçek Bir Silah Tetiği Gibi Çalışıyor

Sony, yıllardır yolu gözlenen PlayStation 5'i nihayet ülkemizde de satışa sundu. Yeni nesil konsolun en büyük artısı ise DualSense kontrolcüsünün sahip olduğu özellikler. Kullandığınız silaha ya da araca göre his veren adaptif tetik hassasiyeti de bunlardan birisi.

PlayStation 5'in ülkemizde satışa çıkması hem konsolun fiyatı hem de stokların tükenmesi ile gündem oldu. Yeni nesil konsolda özellikle görsel işlemci gücü ve veri aktarım hızları dikkat çekiyor. Ancak en önemli avantajlarından birisi, oyun oynarken sadece görsel veya işitsel deneyim sunması değil. DualSense kontrolcüsünde hissiyat odaklı geliştirmeler bulunuyor.

Örneğin Call of Duty: Black Ops Cold War oynuyorsunuz diyelim. Her aksiyon FPS oyununda olduğu gibi bu oyunda da her biri farklı etki ve tepkiye sahip farklı silahlar var. İşte Sony, bu etki ve tepkiyi oyuncu tarafında deneyime dönüştürmek için çalışıp her silah için farklı bir his yaşanmasını amaçlamış.

PS5 kontrolcüsü DualSense'in tetikleri gerçek bir tetiğe dönüşüyor:

PlayStation 5 kullanıcısı Riyard Ramnath tarafından YouTube'da paylaşılan bu videoda, oyundaki her bir silahın tetik sertliği, tepme sıklığı ve gecikmesine göre DualSense tetiğinin de değiştiğini görüyoruz. Tam otomatik bir silah kullanıldığında tetikteki titreşim şarjör boşalana dek parmağınıza iletiliyor. Ayrıca standart silahlarda da tetik sertliğinin anlık olarak değiştiğini görüyoruz.

DualSense'in hissiyat odaklı tek geliştirmesi elbette tetiklerle sınırlı değil. Kontrolcünün hemen her tarafına yerleştirilen hassas titreşim motorları sayesinde, yürüdüğünüz ya da araç sürdüğünüz zemine göre titreşim hissediyorsunuz.

Daha fazla detay için PlayStation 5 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz: