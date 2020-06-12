PlayStation 5 Yeni Oyun Kolu DualSense’in 7 Özelliği

PlayStation 5’in yeni oyun kolu DualSense, yepyeni ve ilgi çekici özelliklerle oyunculara bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Gelişmiş tetik hissinden tutun da kablosuz şarja kadar birçok yenilik ile gelecek olan DualSense’in teknik özelliklerini açıkladık.

Sony, resmi PlayStation 5 etkinliğinden önce, eski oyun kolu DualShock'un yerine geçeçek olan DualSense'in tasarımını paylaşmıştı. Resmi etkinlik sırasında bu oyun koluna ilişkin yeni özellikler de öğrendik. İsim değişikliğinin ana nedeni ise yeni nesil teknolojilerin oyun koluna entegre edilmesi.

DualSense üzerinde bulunan tuşlar ve tetikler, PC oyuncularının alışık oldukları mekanik klavye hissiyatına yakın bir deneyim sunarken, oyundaki dokulara göre titreşim, kablosuz şarj gibi bazı yeni özellikler de artık PlayStation dünyasında yerini aldu. İşte bugün tam da bu teknolojilerden bahsedeceğiz.

PlayStation 5 DualSense özellikleri:

DualSense gelişmiş tetik hissi

DualSense titreşim motoru

USB Type-C bağlantı

DualSense kablosuz şarj

Sesle kontrol ve kulaklıksız sesli iletişim imkanı

DualSense ‘Create’ butonu yer alacak

Dualsense gelişmiş tetik hissi:

Yeni oyun kolu DualSense’in arka tarafında genellikle oyunlarda nişan almak ve ateş etmek için kullanılan L2 ve R2 butonlarının gerilimleri özel olarak ayarlanabilir olacak. Hassaslığını istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz bu yeni tetik sistemiyle, oyunlarda vuruş hissini en iyi şekilde hissedebileceksiniz. Örneğin bir yayı gerdiğinizi ve oku fırlattığınızı resmen deneyimleyebilirsiniz.

DualSense titreşim motoru

Gelişmiş tetik hissi ile bağlantılı olarak yine oyunlardaki eylemlerinizi, elinizde tuttuğunuz cihazla en iyi şekilde hissedebilmeniz adına yepyeni bir özellik geliyor: Titreşim motoru. Oyunlarda bir silah çekip ateş ettiğiniz zaman, birine yumruk attığınız zaman veya araba sürerken bir yere çarptığınız zaman gelişmiş titreşim motoru ile gerçekçi bir deneyim yaşamanız hedefleniyor. Hatta arraba sürerken üzerinde gittiğiniz zeminin özelliklerine göre titreşim hissedeceksiniz.

USB Type-C bağlantı

Yeni oyun kolunda, artık yeni nesil bağlantı noktaları da yer alacak. USB Type-C bağlantı türüyle kablolu şarj edebileceğiniz DualSense, bu haberle oyuncuları bir hayli mutlu etti zira telefonlarınızı, dizüstü bilgisayarlarınızı ve tabletlerinizi şarj edebileceğiniz bir kabloyla PlayStation 5 kolunuzu da şarj edebileceksiniz.

DualSense kablosuz şarj:

Dualsense, yeni şarj üniteleriyle piyasaya çıkacak. Tabii cihazı hâlâ Type-C türü kablo ile şarj etme imkânınız bulunacak, ancak bunun dışında bir şarj standı bulunacak. Dualsense cihazını bu şarj standına koyduğunuz zaman kablosuz bir şekilde hızlı şarj olabilecek ve direkt olarak oradan kaldırıp kullanabileceksiniz.

Sesle kontrol ve kulaklıksız sesli iletişim imkanı:

Yeni DualSense oyun kolunda dahili olarak kullanabileceğiniz bir mikrofon bulunacak. Bu sayede oyun aralarında, oyun öncesinde arkadaşlarınızla haberleşmek adına kullanabileceğiniz bu mikrofon, kulaklık gerektirmeden sesli iletişim yapmanızı sağlayacak. Tabii yine de cihazda 3,5 mm kulaklık jak girişi bulunacak ve dolayısıyla oyun oynarken bir kulaklık kullanmanız tavsiye ediliyor.

Her ne kadar PlayStation 5’in resmi olarak tanıtıldığı lansmanda bahsedilmese de yeni oyun kolu DualSense içerisinde sesle kontrol olacağı söyleniyordu. Bu da daha önceden ortaya çıkan DualSense patentinden yola çıkılarak üretilen bir teoriydi. Şu an için bu özelliğin oyun kolunda bulunup bulunmayacağı kesin değil.

DualSense'de özel ‘Create’ butonu yer alacak:

PlayStation 4 ortaya çıktığı zaman DualShock 4’te, bir önceki neslin oyun kolu olan DualShock 3’teki Select butonu yerine Share butonu getirilmişti. Yeni oyun kolu DualSense üzerinde bu tuş bulunmayacak. Bunun yerine bizi yeni ‘Create’ butonu karşılıyor, bu buton ile oynanış içerikleri üretip anında paylaşabileceksiniz. Bu özelliğe dair detayların cihazın çıkışına yakın fazlalaşması bekleniyor.

DualSense fiyatı ne kadar olacak?

PlayStation 5’in resmi olarak tanıtıldığı lansmanda ne cihazın fiyatı ne de DualSense oyun kolunun fiyatı belirtilmedi. Yurt dışı fiyatı olarak tahminler cihazın 499 dolar ila 699 dolar civarında olacağı yönünde. Hatta Türkiye'deki fiyat beklentilerimizi de sizinle burada paylaştık. Ancak oyun kolunun kendi başına sahip olacağı fiyat etiketine dair net bir tahmin bulunmamakta.

PlayStation 5’in yeni oyun kolu DualSense’e dair tüm detaylardan bahsettiğimiz içeriğimizin sonuna geldik. PlayStation 5 oyunları için buradaki listemize göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere :)