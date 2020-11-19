PlayStation 5, bugün itibarıyla Türkiye’de resmen satışa sunuldu ve çevrimiçi mağazalarda satışa sunulan birimler, PS5’in tartışmalı fiyatına rağmen daha ilk günden tükendi. Bu durum tabiki sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Sony’nin uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, bugün itibarıyla Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunuldu. PS5’in 8.299 TL’lik satış fiyatı, açıklandığı günden bu yana tartışılıyor olsa da görünüşe göre oyunseverler yeni nesil oyun deneyimi için bu fiyatı gözden çıkarmış durumda.

An itibarıyla Vatan, Hepsiburada gibi Türkiye’nin popüler çevrimiçi alışveriş mağazalarının PlayStation 5 ürün sayfalarını ziyaret ettiğinizde “Tükendi” ya da “Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir” gibi uyarılar ile karşılaşıyorsunuz. Sony’nin ilk etapta sınırlı sayıda PlayStation 5 satışa sunmasının, stokların ilk günden tükenmesinde en önemli sebeplerden biri olduğu düşünülüyor.

Şu an için PlayStation 5’in yeniden ne zaman stoklarda olacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle ilk parti PlayStation 5’lerden birini satın alma fırsatı yakalayanların kendilerini “şanslı” sayabileceğini söyleyebiliriz.

PlayStation 5, Türkiye’de satışa sunulur sunulmaz sosyal medyanın da en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi ve hem konsolun satışa sunulması, hem de daha satışa sunulduğu ilk gün stokların tükenmesi, sosyal medya kullanıcılarından farklı tepkiler oldu.

PlayStation 5’in satışa sunulması ve stokların tükenmesiyle ilgili atılan bazı tweetler

Bu arada PlayStation 5, ofisimize teşrif etmiş durumda