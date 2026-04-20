Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

PTT'nin hacklendiği iddia edildi. Çok sayıda kullanıcı ve kargo verisinin ele geçirildiği söyleniyor.

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Siber saldırılar günümüzün en büyük problemlerinden biri konumunda bulunuyor. Maalesef her geçen gün farklı farklı yerlerden saldırı ve veri ihlali haberleri geldiğini görüyoruz. Şimdi ise Türkiye’de bir tane daha yaşandığı öne sürüldü.

Siber saldırılar hakkında paylaşımlar yapan Dark Web Informer isimli hesap tarafından ortaya atılan iddiaya göre Türkiye’nin en büyük kargo teşkilatı olan PTT hacklendi. Siber saldırı sonucunda verilerin çalındığı iddia edildi.

Kullanıcı adları ve kimlik numaraları gibi bilgilerin sızdığı iddia ediliyor

Saldırının SiberSLX isimli bir tehdit aktörü tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Aktör, verilerin bir sızma yoluyla değil, PTT Kargo'nun kamuya açık takip uç noktalarının kazınması yoluyla elde edildiğini belirtiyor ve sisteme karşı 100 milyondan fazla sorgu gönderdiğini iddia etmiş.

Buna göre sızan veriler arasında barkodlar, alıcı ve gönderen adları, adresleri, TC kimlik numaraları, kargoların teknik ve lojistik detayları gibi veriler var. Bu verilerden en hassasının kimlik verileri olduğunu belirtmek gerek.

Olayın tamamen iddia olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Henüz resmî olarak herhangi bir açıklama veya doğrulama gelmedi. Bu yüzden kesin yaşandı dememek, şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Konu hakkında gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendireceğiz.

Medical Park'tan Siber Saldırı İddiası Hakkında Açıklama Geldi Medical Park'tan Siber Saldırı İddiası Hakkında Açıklama Geldi
Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

