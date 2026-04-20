PTT'nin hacklendiği iddia edildi. Çok sayıda kullanıcı ve kargo verisinin ele geçirildiği söyleniyor.

Siber saldırılar günümüzün en büyük problemlerinden biri konumunda bulunuyor. Maalesef her geçen gün farklı farklı yerlerden saldırı ve veri ihlali haberleri geldiğini görüyoruz. Şimdi ise Türkiye’de bir tane daha yaşandığı öne sürüldü.

Siber saldırılar hakkında paylaşımlar yapan Dark Web Informer isimli hesap tarafından ortaya atılan iddiaya göre Türkiye’nin en büyük kargo teşkilatı olan PTT hacklendi. Siber saldırı sonucunda verilerin çalındığı iddia edildi.

Kullanıcı adları ve kimlik numaraları gibi bilgilerin sızdığı iddia ediliyor

Saldırının SiberSLX isimli bir tehdit aktörü tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Aktör, verilerin bir sızma yoluyla değil, PTT Kargo'nun kamuya açık takip uç noktalarının kazınması yoluyla elde edildiğini belirtiyor ve sisteme karşı 100 milyondan fazla sorgu gönderdiğini iddia etmiş.

Buna göre sızan veriler arasında barkodlar, alıcı ve gönderen adları, adresleri, TC kimlik numaraları, kargoların teknik ve lojistik detayları gibi veriler var. Bu verilerden en hassasının kimlik verileri olduğunu belirtmek gerek.

Olayın tamamen iddia olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Henüz resmî olarak herhangi bir açıklama veya doğrulama gelmedi. Bu yüzden kesin yaşandı dememek, şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Konu hakkında gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendireceğiz.