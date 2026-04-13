Medical Park'a Siber Saldırı Düzenlendiği İddia Edildi: 3,3 TB Veri Çalınmış Olabilir!

Türkiye'de çok sayıda hastanesi bulunan Medical Park Grup şirketine siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. Saldırıda 3,3 TB'lık veri çalındığı söyleniyor.

Siber saldırılar, maalesef günümüzün en büyük problemlerinden biri durumunda. Türkiye’de de sık sık bu taz olayların yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise ortaya yeni atılan bir iddia, sağlık sektöründe Türkiye’nin en önde gelen firmalarından birine yönelik bir saldırı yaşanmış olabileceğini ortaya koydu.

Siber saldırı analizi yapan “FalconFeeds.io” tarafından ortaya atılan iddiaya göre ülkemizin dört bir yanında hastaneleri bulunan, Türkiye’nin en büyük sağlık firmalarından olan Medical Park Hospitals’a yönelik devasa bir saldırı gerçekleştirildi ve veriler ele geçirildi.

3,3 TB’lık veri ele geçirildiği söyleniyor

İddiaya göre saldırı, BLACKWATER olarak isimlendirilen ve dünya çapında fidye yazılımı yoluyla saldırılar gerçekleştirilen bir grup tarafından yapıldı. Saldırı sonucunda 3,3 TB’lık devasa Medical Park verisinin ele geçirildiği öne sürülmüş. Saldırının detayları, ne zaman gerçekleştirildiği belli değil. Sadece 12 Nisan günü rapor edildiği bildirilmiş.

Şimdilik tamamen bir iddia olduğunun altını çizelim. Herhangi bir doğrulama, resmî açıklama yok. Bu yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var. 3,3 TB, gerçekten çok büyük veri demek. Eğer doğruysa aralarında hastaların da dahil olduğu hassas kullanıcı verileri olabilir. Konu hakkında başka detay olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendireceğiz.