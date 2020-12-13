Pulları İnci Gibi Parlayan Yeni Bir Yılan Türü Keşfedildi

Bilim insanları, 2019 yılında Vietnam'da yaptıkları araştırma sırasında yeni bir yılan türüyle karşılaşmıştı. Yılan türü üzerinde yapılan çalışmalar yayınlandı. Yeni türe Achalinus zugorum ismi verildi.

Takvimler 2019 yılını gösterirken Amerikan ve Vietnamlı bilim insanları, Vietnam'ın dağlarında ve ormanlarında araştırma yapıyorlardı. Bilim insanlarının amacı bu bölgedeki biyolojik çeşitliliği öğrenmekti. Fakat bölgede bilim insanlarını garip görünümlü bir yılan karşıladı.

Bilim insanlarının gördüğü bu yılan özellikle sahip olduğu deriyle dikkat çekiyordu. Yılan, koyu bir renge sahip olsa da derisi parlıyordu. Pullarıysa ufak boyutlardaydı ve çıkıntılı ve garip bir yapıya sahipti. Bu yılanı diğer yılanlardan ayıran bir diğer özellik de yılanın mavi ve yeşil arasında ışık yansıtıyor oluşuydu.

Yılan hakkında yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı:

Bu yılanla karşılaşan bilim insanları ilk başta yılanın hangi tür olduğu konusunda fikirsiz kaldılar. Ancak fazla zaman geçmeden yepyeni ve daha önce keşfedilmemiş bir yılan türü keşfettiklerini anladılar. Bu keşif 2019 yılında yapılmış olsa da Smithsonian Enstitüsü ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi'nden bilim insanları, geçtiğimiz günlerde yılan hakkında yaptıkları çalışmanın sonuçlarını Copeia'da paylaştılar.

Yılan, Vietnam'ın Çin sınırındaki bölgesi Ha Giang'ın kuzeyinde keşfedildi. Gizemli yılanın gözlerinde parlak ışık alıcıları yoktu ve bu da onun yeraltına veya yaprakların altına gömüldüğüne işaret ediyordu. Bu tür yılanları tahmin edebileceğiniz üzerinde yüzeyin altındaki yaşamları nedeniyle bulmak epey zor oluyor.

Bilim insanları, yılanın fazlasıyla nadir bulunan Achalinus yılan cinsine ait bir tür olduğunu fark ettiler. Bu yılan cinsinin pulları çoğu yılan gibi üst üste binmek yerine daha yaygın bir yapıya sahipti. Achalinus cinsine ait yılan sayısı bugüne kadar yapılan keşiflerle yalnızca 13'te sınırlı kaldı. 13 yılan türünün 6'sıysa Vietnam'daydı.

Yapılan çalışmaların ardından yılana 'Achalinus zugorum' ismi veridi. Yılanın DNA'sı Smithsonian'da örneklendi ve incelendi. Nadir türün kısa süre içinde yeniden Vietnam'a gönderileceği açıklandı. Bilim insanları, yayınladıkları çalışmada Vietnam'daki biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlere (taş ocakları ve ormanların yok edilmesi gibi) de değindi.