Mikroplastikler Tahminlenenden Çok Daha Hızlı Emiliyor

İçilebilir ya da tuzlu suda birkaç hafta bekleyen mikroplastiklerin, laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda fare hücrelerine daha kolay giriş yaptığı belirlendi.

Dünyanın dört bir yanını saran mikroplastikler ile ilgili çalışmaların sayısı son dönemde oldukça arttı. Bu çalışmalardan biri, mikroplastiklerin vücudumuza tahmin edilenden çok daha kolay girebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, sindirime karışan mikroplastiklerin etkilerini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirdikleri deneyde, fare hücrelerine bu yapıların oldukça kolay bir şekilde nüfuz edebildiğini ortaya koydu.

Mikroplastikler kolay vücuda giriyor

Almanya'daki Bayreuth Üniversitesi'nden araştırmacı Anja Ramsperger ve çalışma arkadaşları, çeşitli canlıların barındığı ve olabildiğince doğal ortama yakın durumdaki tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında mikroplastikleri inceledi. Bu akvaryumlarda mikroplastikler birkaç hafta kadar kuluçkada kaldı.

Daha sonra da olgunlaşan mikroplastikler, bir kapta geliştirilen fare hücreleriyle bir araya koyuldu ve yaşanan değişim mikroskopla incelendi. Bu yapıların, doğadaki yıkımdan kaynaklanan daha "temiz" mikroplastiklere kıyasla 10 kat daha fazla emildiği gözlemlendi. Ramsperger, sonuçtaki bu büyük farkın kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

Araştırmacı ekibine göre bu durumun sorumlusu, mikroplastiklerin yüzeyinde biriken diğer parçalar olabilir. Bu moleküllere proteinler, karbonhidratlar ve yağlar gibi yapılar da dahil. Ramsperger şu anda bu ihtimali incelediklerini belirtirken, yüzeydeki parçacıkların geçişi kolaylaştırmasının olası olduğunu söyledi.

Mikroplastiklere dikkat

New York'taki Icahn Tıp Okulu'ndan Douglas Walker, parçacık emilimi konusunda şimdiye kadarki çalışmalarımızda doğal olan mikroplastiklerin ele alındığını, çevresel şartların gözlemlenmediğini söyledi. Walker'a göre bu araştırma, mikroplastiklerin vücudumuza ne kadar kolay nüfuz ettiğini anlamamızı sağlayacak.

Dünyanın tamamı artık mikroplastiklerle kaplanmış durumda. Bu küçük parçacıklar, okyanusların en derinlerinden çıkarılan canlı örneklerinde bile bulunabiliyor. Haliyle bu yapıları daha iyi anlayabilmek gerekiyor. Walker'a göre gelecekte geliştirilecek olan kompleks modeller sayesinde mikroplastiklerin insanlar ve diğer organizmalar üzerindeki olumsuz etkileri daha açık şekilde gözlemlenebilecek.