Vladimir Putin, kripto para birimleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Putin, kripto paraların bir değeri olduğuna inandığını, ancak şu an için kullanılabilirliğinin olmadığını söyledi.

Rus Enerji Haftası etkinlikleri kapsamında CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para birimleriyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. “Kripto paraların bir değeri olduğuna inanıyorum.” diyen Putin, meseleye temkinli yaklaştı. Devlet Başkanı, son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarıyla ilgili "Kripto para birimleri henüz hiçbir şey tarafından desteklenmiyor." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalar, Rusya'nın bu yatırım araçlarıyla ilgili nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak piyasadaki binlerce kripto para birimi nasıl kullanılacak? İşte bu noktada söylenebilecek hiçbir şey yok. Vladimir Putin, "Bir ödeme aracı olarak var olabilir, ancak kripto para birimleriyle ticaret hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken." diyerek, yıllar sonra bu görüşün değişebileceğini ima etti.

Putin'in açıklaması sonrası merak konusu: Petrol ticareti kripto paralarla mı yapılacak?

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, bundan birkaç ay önce manşetlere taşınan bir açıklama yapmıştı. ABD kaynaklı ambargolardan sıkıldıklarından söz eden Novak, devam etmesi halinde dolar merkezli petrol ticaretinden uzaklaşacaklarını söylemişti. Bu sözlerin kendisine hatırlatılması üzerine ne düşündüğünü açıklayan Vladimir Putin, "Petrol ticaretinde kullanılabileceğine inanmıyorum." şeklinde net bir duruş sergiledi.

Vladimir Putin'in yaptığı açıklamaların çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira hükümetler, dillendirmiyor olsalar da mevcut finans düzeninin yıkılabileceğini düşünüyor, kripto para birimlerine karşı çıkıyorlar. El Salvador gibi sözü geçmeyen bir ülke Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanımış olsa da Rusya'dan böylesi bir çıkış gelmesi, küresel çapta yeni bir düzen kurulabileceğinin net bir göstergesi.