Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase, kendi NFT platformunu kuracağını açıkladı. Kullanıcılar, bu platformda NFT oluşturabilecek ve ticaretini yapabilecekler.

Dünyanın son aylarda en çok konuştuğu konulardan birisi olan NFT piyasası, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bir taş resminden bir pikselden oluşan sadece kırmızı bir resme kadar oldukça saçma eserlerin on binlerce dolara satıldığını gördüğümüz piyasa, bugün büyük bir haberle gündeme geldi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase, bugün paylaştığı duyuruda kendi NFT piyasasını yayınlayacağını resmen duyurdu. ‘Coinbase NFT’ ismiyle yayınlanacak bu piyasa, Coinbase kullanıcılarına NFT oluşturma ve satın alma imkânı tanıyacak. Coinbase’in rakibi olan kripto para piyasası Binance, birkaç ay önce kendi NFT pazarını açmıştı.

İlk etapta Ethereum tabanlı NFT’ler alınıp satılabilecek:

Coinbase’in bu yıl bitmeden yayınlanacağı açıklanan NFT platformu, ilk etapta yalnızca Ethereum tabanlı NFT’lerin alınıp satılmasına izin verecek. Belli bir sürenin ardındansa diğer blok zincilerine de destek sunulacak. Şirket, yaptığı açıklamada kendi platformlarının NFT oluşturma ve satın alma aşamalarında bugüne kadar görülen kullanıcı deneyimi eksikliklerini gidereceğini belirtti.

Coinbase’in NFT platformuna erken erişim elde etmek isteyenler için bekleme listesine kayıtlar da başladı. Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz adreste ‘Join Waitlist’ seçeneğine bastıktan ve e-posta adresinizi girdikten sonra bekleme listesine adınızı yazdırabilirsiniz. Listedeki sıranızı yükseltmek için de referans kodunuzu çevrenizle paylaşarak başkalarının da bu listeye girmelerini sağlayabilirsiniz.