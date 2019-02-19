Qualcomm, daha basit ve daha bütçe dostu telefonlar için yeni bir çipsetini test ediyor. Yeni çip, Snapdragon serisine ait olmayabilir.

Her yıl yeni amiral gemisi telefonlar çıkıyor ve her yıl teknolojinin eriştiği nokta daha da yukarı çekiliyor. Öte yandan herkesin bir amiral gemisi telefon almadığı ya da alamadığı da bir gerçek. Daha alt seviye cihazların da teknolojiden geri kalmaması gerekiyor.

Qualcomm’un yeni çipseti de yeni akıllı telefon kullanmaya başlayan kullanıcıları ve ucuz bir telefon almayı düşünen tüketicileri hedefliyor. Snapdragon ailesine dahil olmayıp Qualcomm Mobile 215 Platform adını alma ihtimali olan çipsetinin Android Go kullanacak telefonlarda karşımıza çıkma ihtimali yüksek gözüküyor.

Çipin teknik özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 410 ve 425’in izlerini görüyoruz. QM215, dört çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Bu çekirdekler muhtemelen Cortex-A53’lerden oluşacak. 1.3 GHz’lik işlemciler 650 MHz’e ayarlanmış olarak gelecek. Çipin 28nm temelli mi üretileceği yoksa daha yeni bir altyapıya mı sahip olacağı bilinmiyor.

Qualcomm şu anda bazı referans tasarımları test etme aşamasına geçmiş durumda. Eski 1GB veya 2 GB eski LPDDR3 RAM’lere ve 8/16 GB hafızaya sahip konfigürasyonlar deneniyor. Bu testler de Android Go teorisini destekliyor. Huawei’nin de sürece dahil olduğu ve 720p+ ekranlarda, parmak izi okuyuculu sistemleri denediği konuşuluyor.