Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden olan TSMC, Qualcomm’un yeni üst seviye mobil işlemcisi Snapdragon 855 üretimine hazırlanıyor.

Söz konusu yonga üretimi olduğunda ilk akla gelen isimlerden olan TSMC, Qualcomm ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde Snapdragon 855 üretimine hazırlanıyor. 2019 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon modellerinin birçoğunda kendini gösterecek olan Snapdragon 855, TSMC’nin fabrikalarında hazırlanıyor olacak.

Her ne kadar mobil işlemci tasarımı konusunda sektörde önemli bir yere sahip olsa da Qualcomm, tasarladığı bu işlemcileri doğrudan kendi üretmiyor. Benzer bir yaklaşım Apple, Nvidia ve MediaTek gibi isimler için de geçerli.

Farklı üreticiler ile anlaşma yapan işlemci tasarımcılarının ilk durakları da TSMC oluyor. Nitekim Snapdragon 855 için de TSMC, 2019 yılında ciddi bir üretim hacmi yakalamaya hazırlanıyor. Bu konuda Samsung’un hem tasarım hem de üretim noktasında bir istisna olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Başta Samsung’un Galaxy S10 ailesi ve yeni Note modeli olmak üzere Sony Xperia XZ4, LG G8 ThinQ, ZTE Axon ve birçok yeni model daha Snapdragon 855 ile gelecek. Dolayısıyla Qualcomm’un ciddi bir üretim ağına ihtiyacı bulunuyor.

Tayvanlı TSMC’nin 7 nm FinFET üretim sürecinden çıkacak olan Snapdragon 855 modelinin özellikleri arasında Adreno 640 grafik birimi, Vulkan 1.1 API desteği, 22 MP çift kamera ve 48 MP tek kamera desteği, HDR10+ ve Dolby Vision gibi destekler yer alıyor.

ARM Cortex-A76 mimarisine sahip Snapdragon 855, X24 LTE modeme ek olarak 5G destekli X50 modeli ile birlikte de kullanılabiliyor.

Yayınlanan rapora göre TSMC’nin 2019 ilk çeyrek gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 düşerek 7,3 milyar dolar seviyesinin biraz üstüne çıkacak. 2019’un ikinci yarısında itibaren ise gelirlerde artış bekleniyor. Bunun sebebi Snapdragon 855 modeline ek olarak, Apple’ın 2019 iPhone modellerinde kullanacağı yeni nesil A serisi işlemcilerin üretimi olacak.

Tüm bunların dışında, yayınlanan rapor kapsamında TSMC’nin ne kadarlık bir Snapdragon 855 üretimi yapacağı konusunda net bir sayı telaffuz edilmiyor. Ancak 7 nm üretim ağında, Tayvanlı şirketin yoğun bir üretim hacmi olacağını söylemek mümkün.