Qualcomm Eski Apple Mühendisinin Şirketi NUVIA'yı Satın Aldı

Qualcomm, Apple A serisi işlemcilerin geliştirilmesine liderlik eden eski bir Apple mühendisi tarafından kurulan NUVIA adlı yalnızca 2 yıllık bir şirketi, 1,4 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, yüksek performanslı bilgi işlem girişimi NUVIA'yı 1,4 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Yalnızca iki yıllık bir şirket olan NUVIA, artan veri miktarına paralel şekilde güçlendirilmiş yeni nesil işlemciler geliştirmeyi kendine vizyon edinmiş durumdaydı.

Peki halihazırda Android ekosisteminin en büyük işlemci tedarikçisi olan Qualcomm, böylesine genç bir şirkete böylesine büyük bir yatırımı neden gerçekleştirdi? NUVIA, yeni nesil yarı iletken silikon girişimlerinden en dikkat çekeni olmasının yanı sıra, kurucularından Gerald Williams III, A serisi işlemcilerin bugün bulundukları konuma gelmesinde büyük pay sahibi isimlerden biri olan eski bir Apple mühendisiydi.

Apple A serisi işlemcilere liderlik yapan Gerald Williams III, artık Snapdragon işlemcileri geliştirecek

Gerald Williams III’ün CV’sine baktığımızda ARM’de Corex-A8, A15 ve diğer çekirdekler üzerinde çalıştığını görüyoruz. Sonrasında ise Apple’ın A serisi yonga setinin baş mimarı oldu ve Cyclone’dan Firestorm’a kadarki temel tasarımlarda Apple araştırma ekibine liderlik etti. Kısacası Apple A7’den A14’e kadar (muhtemelen M1 de dahil) tüm Apple işlemcilerde Williams III’ün imzası bulunuyordu.

NUVIA, yalnızca iki yaşında bir şirket olmasına rağmen yüksek performanslı işlemciler, mobil platformlar, bilgi işlem gücü yüksek cihazlar ve güç yönetimi konularında endüstriye yön verebilecek uzmanlığa ve tecrübeye sahip. Qualcomm, tüm bu birikimi yüksek imkanlar ile serbest bırakmış olacak.

NUVIA’nın potansiyelini daha iyi açıklamak gerekirse; şirket geçtiğimiz yılın ağustos ayında Phoenix CPU'sunun Geekbench 5’teki ön test sonuçlarını paylaştı ve her bir çekirdeğin 1W ile 4,5W arasında güç tükettiğini bildirdi. Dahası, işlemci bu güç tüketimi ile benzer miktarda güç tüketen Apple A13, Intel ve AMD işlemcilerden Watt başına iki kat daha yüksek performans gösterdi.

Qualcomm, konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasında NUVIA’nın mevcut teknolojisinin 5G odaklı Snapdragon mobil işlemciler üzerine odaklanacağını belirtti. Bir başka deyişle artık NUVIA’nın tüm uzmanlığını Snapdragon işlemcili cihazlarda göreceğiz. Yine de tüm bunlar gerçekleşmeden önce ABD’deki düzenleyici kurumların söz konusu satın almayı onaylaması gerekiyor.