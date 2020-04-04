Türkiye'de faaliyet gösteren hemen hemen her Webmaster'ın üyesi olduğu R10.NET, 10 Nisan 2020 itibariyle üye olmak isteyen herkese kapılarını açıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle imkanı olan herkesin evine kapandığı olağanüstü gündem, hayatımıza dair pek çok şeyi değiştirdi. Artık daha önce hiç evden çalışma sistemini denemeyen şirketler bile işlerini uzaktan yönetmeye başladı. Bu nedenle bir tercih olan internet artık elektrik kadar zorunlu bir kaynak haline geldi.

Her ne kadar yazılımcılar, SEO uzmanları, metin yazarları ve daha pek çok dalda faaliyet gösteren kişiler evden çalışma sistemine açık olsa da böyle zamanlarda iş bulmak ya da iş yapacak birilerini bulmak zorlaşıyor. Normal şartlarda davetiye ile üye olunabilen Türkiye'nin en büyük Webmaster platformu R10.NET, yıllardır internet ile ilgili iş yapan herkesin kullandığı bir platform.

R10.NET, 10 Nisan itibariyle üyelik için davetiye şartını kaldırıyor, herkese açık hale geliyor:

15 yıldır Türkiye'deki Webmaster'lara hizmet veren platform, 10 Nisan 2020 itibariyle kapılarını üye olmak isteyen herkese açıyor. Ancak yine kullanım amacından sapılmaması adına, üyeliklerde 4 aşamalı onay sistemi geçerli olacak. Halihazırda platforma üye değilseniz ve davetiye bulamadığınız için kullanamıyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca dileyenler, R10.NET'in yeni açılan Telegram kanalına buraya tıklayarak üye olabilirler.