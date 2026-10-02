İYS Verilerinin Sızdırıldığı İddia Ediliyor: 302 Bin Kişinin Verileri Tehlikede!

İYS'ye ait olduğu iddia edilen 302 bin kişilik kişisel veri seti hacker forumlarında paylaşıldı ancak verilerin eski olduğu değerlendiriliyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, Türkiye'deki ticari elektronik ileti izinlerini yöneten İleti Yönetim Sistemi (İYS) altyapısına ait olduğu öne sürülen 300 binden fazla kullanıcı verisinin hacker forumlarında paylaşıldığını tespit etti.

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Analistler ise söz konusu sızıntının güncel bir sistem ihlalinden ziyade geçmiş yıllara ait verilerin yeniden dolaşıma sokulması olabileceğine dikkat çekiyor.

Sızdırılan veriler İYS altyapısına mı ait?

İllegal forumlarda satışa sunulan CSV formatındaki veri setinde yaklaşık 302.377 kaydın bulunduğu iddia ediliyor. Paylaşılan veri başlıkları arasında şunlar yer alıyor:

Ad ve soyad bilgileri

E-posta adresleri

Telefon numaraları

Kullanıcı adları

Ev / ikamet adresleri

Siber güvenlik analistlerinin değerlendirmelerine göre bu iddia, doğrudan güncel bir İYS sistem ihlalini doğrulamıyor. Veri setinin 2021 yılına ait olduğu belirtilirken, iddiaların Haziran 2022'deki eski bir ElasticSearch sızıntısına dayandığı ifade ediliyor. Ayrıca paylaşılan örnek verilerde İstanbul kayıtlarının yanı sıra Azerbaycan adresli satırların da bulunması, verilerin farklı kaynaklardan derlenmiş veya karıştırılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.