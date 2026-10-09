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Yıldız Teknik Üniversitesi Siber Saldırıya Uğradı: 145 Bin Öğrenci ve Personel Etkilendi!

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KVKK, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde veri ihlali yaşandığını bildirdi. 140 bin öğrenci ve 4500 personelin etkilendiği aktarıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siber Saldırıya Uğradı: 145 Bin Öğrenci ve Personel Etkilendi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesinde yaşanan ciddi bir veri ihlalini resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurdu.

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Yapılan resmi açıklamaya göre üniversitenin sanallaştırma altyapısı ve bu altyapı üzerinde aktif olarak çalışan sunucular, bir fidye yazılımı saldırısının hedefi oldu.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Siber Saldırıya Uğradı: 145 Bin Öğrenci ve Personel Etkilendi!
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140 bin öğrenci ve 4 bin 500 personel etkilendi

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Kurum tarafından paylaşılan ayrıntılarda, söz konusu siber saldırı ile veri ihlalinin 1 Ekim 2026 tarihinde başladığı ve olayın yine aynı gün içinde tespit edildiği ifade edildi. KVKK’ya iletilen ilk tespit raporlarına göre, yaşanan ihlal doğrudan veya dolaylı olarak üniversite ekosistemindeki geniş bir kitleyi kapsıyor. Yapılan bildirimde, veri ihlalinden etkilenen ilgili kişi gruplarının öğrenciler, akademik ve idari personel ile üniversite tesislerini ziyaret eden kişilerden oluştuğu bilgisi aktarıldı.

Sistemdeki mevcut kayıtlara dayanarak hazırlanan ilk verilere göre, siber olaydan etkilenmiş olabileceği değerlendirilen kişi sayısının yaklaşık 140 bin öğrenci ve 4 bin 500 personel olduğu açıklandı. Öte yandan ihlalden etkilenen ziyaretçi sayısının ise yürütülen teknik incelemeler kapsamında henüz net olarak belirlenemediği ifade edildi.

Saldırının boyutları ve veri sızıntısının derinliği konusundaki belirsizlikler var. KVKK metninde yer alan bilgilere göre fidye yazılımı saldırısı sonucunda dışarı sızan veya erişilemez duruma gelen kişisel veri kategorilerinin hangileri olduğu şu aşamada henüz kesinleştirilemedi. Yıldız Teknik Üniversitesi yetkilileri ve teknik ekiplerin altyapıdaki hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ve ihlalin detaylarına ilişkin incelemelerin devam ettiği aktarıldı

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