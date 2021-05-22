İlk sezonuyla herkesi mest eden Ragnarok yeni bir sezonla izleyicisiyle tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ikinci sezonunda bizi neler bekliyor? Sizler için tüm bildiklerimizi bir araya getirdik.

Netflix’in orijinal yapımlarından biri olan Ragnarok’un ilk sezonu geçtiğimiz yıl izleyicisiyle buluştu. Dizi, İskandinav mitolojisini konu aldığı ve aynı zamanda da çevre sorunları ile alakalı mesajlar verdiği için birçok insanın dikkatini çekmeyi başarabildi.

İkinci sezonu Mayıs’ta gelecek olan Ragnarok hakkında neler biliyoruz? Ragnarok 2. sezonda bizleri neler bekliyor? İşte tüm bildiklerimiz…

Ragnarok ikinci sezon fragmanı:

İskandinav mitolojisinin özellikle lMArvel filmleri ile popüler kültüre giren tanrısı Thor, dizide Magne adlı alçakgönüllü bir gencin bedeninde hayat buluyor, ve bir diğer mitolojik düşmanı Jutul Industrie’e karşı savaşıyor. Bu olaylar da Magne ve ailesinin Norveç’in Edda kasabasına taşınması ile ortaya çıkar.

Jutul ailesi, kendilerini taşındıkları yeni şehirdeki insanlara harika ve sorunsuz birer birey şeklinde yansıtırlar, ancak durum hiçte böyle değildir. Norveç’in en zengin ailelerinden biri olan Jutullar, Edda kasabasının kirlenmesinde büyük bir rol oynarlar. Ragnarok dizisi mitoloji ile bağlantısı ve yansıttığı iklim krizleriyle yeni ve eskinin bir karışımı olarak özetlenebilir.

Ragnarok 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Ragnarok’un ilk sezonu 2020 yılının Mart ayında izleyiciyle buluşmuştu. Pandemi yüzünden çekimleri biraz gecikmeli de olsa da Norveç yapımı dizinin ikinci sezonu, 27 Mayıs'ta seyircisiyle tekrardan buluşacak. Gelecek olan yeni sezon, ilk sezon gibi 6 bölümden oluşacak.

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix, Ragnarok’un bir önceki sezondaki bütün karakterlerin yeni sezonda olacağını onayladı. Hatta birkaç karakter hakkında ipuçları da verdi. Adını dizi sayesinde Norveç dışında da duyuran David Stakston, ikinci sezonda da Thor olarak geri dönüyor. Jonas Strand Gravli ise Magne’nin kardeşini canlandırmaya devam edecek.

Aynı zamanda iki kardeşin annesini oynayan Henriette Steenstrup da yeni sezonda karşımıza çıkacak. Ragnarok deyince aklımıza gelen karakterlerden birkaçı ise kuşkusuz Jutul ailesinin üyeleridir. Theresa Frostad Eggesbø, Jutul ailesinin kızı olarak geri dönerken, Herman Tømmeraas ise ailenin oğlunu tekrardan canlandıracak.

Lisenin baş öğretmeni aynı zamanda Theresa ve Herman’ın annesini oynayan Synnøve Macody Lund da yeni sezon kadrosunda olacak. İlk sezon onun karakteri için havada kalan bir finalle bittiği için geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Jutul ailesinin babası ve Jötunn’un lideri olan Gísli Örn Garðarsson da yeni sezonda yer alacağı belirtildi.

Tüm bu isimlerin yanı sıra, kadroya yeni eklenen karakterler de olduğu Netflix tarafından açıklandı. Ancak yeni karakterlerin isimleri dışında bir bilgi yayınlanmadı. Bu yeni isimler; Vebjørn Enger (Jens karakteri ile), Benjamin Helstad (Harry karakteri ile), Billie Barker (Signy olarak), Jesper Malm (Odd Moland), son olarak ise Espen Sigurdsen (Halvor Lange) karakterini içeriyor.

Ragnarok’un ikinci sezonunda neler göreceğiz?

Ragnarok’un ilk sezon finalinde, Magne karakteri sonunda Jutul ailesinin babası ve lideri olan dev Vidar ile savaştı. Herkesin umutsuzluğa düştüğü anda, Magne Thor’un gücünü çağırabildi. Vidar’ı yenebilmek amacıyla yoğun bir çaba sonucu bir yıldırımın kendisine ve Vidar’a çarpması için çağırdı.

Yıldırım Magne’yi öldürmedi, ancak bilinçsiz bıraktı. Olaya Vidar’ın tarafından baktığımızda ise karakteri için bir şey söylemek zordu, çünkü sezon finali onun karakterinin kaderi için belirsiz bir şekilde bitti. Netflix’in açıklamasına göre, Vidar karakteri ikinci sezonda da karşımızda olacağı için yeni sezonda onları nasıl etkileyeceğini göreceğiz gibi duruyor.

İlk sezonda kendisine ne olduğunun farkında olmayan Magne karakteri, bu sezonda kendisi ile ilgili bazı şeyleri farkına varacağı anlaşılıyor. Sahip olduğu güçlerle ne yapabileceği hakkında uzlaşmaya çalıştığına tanıklık edeceğiz. Magne karakteri aynı zamanda başka insanların da doğaüstü yeteneklere sahip olma ve İskandinav yaratıkları olma ihtimalini de araştıracak.

Netflix, Ragnarok’un yeni sezonu için ‘çatışmaların daha sert ve kötülüğe daha fazla odaklandığı’ ifadelerini belirtti. Aynı zamanda, seçimlerin daha çaresiz bir hale geldiğine de tanık olacağımızın altını çizdi.

Ragnarok oyuncularından ikinci sezon hakkında sosyal medya paylaşımları:

Ragnarok’un oyuncu kadrosu belli olduktan sonra oyuncular sosyal medya hesaplarında gelecek olan yeni sezonla ilgili paylaşımda bulundular. Yaptıkları paylaşımlar birçok seveni hem heyecanlandırdı hem de yeni sezon için meraklandırdı.

İkinci sezonla birlikte diziye yeni katılan karakterlerden biri olan Billie Barker, takipçileriyle bu paylaşımda bulundu. Yeni karakterlerin paylaşımları sayesinde dizinin izleyenleri sayesinde bu karakterler hakkında tahminde bulunabiliyor.

27 Mayıs'ta ikinci sezonuyla izleyiciyle tekrardan buluşmaya hazırlanan Ragnarok, herkes tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Konusuyla ilgileri üzerine çekmeyi başarabildi. Bu başarı sayesinde de ikinci sezonun onayını kısa sürede aldı. Dizinin izleyicileri ikinci sezonda neler olacağını, onları nelerin beklediğini sabırsızlıkla beklediğini dile getiriyor.

Ragnarok’un ikinci sezonu ile ilgili bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Umarız ki keyifli bir okuma olmuştur. Siz de Ragnarok’u heyecanla bekleyenlerden misiniz? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız Webtekno’yu takipte kalınız.