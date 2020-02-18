Kabusları Kontrol Edip Rahat Bir Uyku Vadeden Yöntem

Genellikle uykudan korkuyla uyandığınız anlarda yaşananların kâbus olduğunu fark etmek sizi kısa bir süre rahatlatır. Ancak bu sefer de bunun bir anlamı var mı, neden böyle bir şey gördüm soruları zihninizi meşgul eder. Eğer siz de kabuslarınızı kontrol etmek istiyorsanız bu yazı tam size göre.

Öncelikle unutmamak gerekiyor ki kabuslar, özellikle çocuklar için standart insan deneyiminin bir parçasıdır. Doktorlar genellikle ara sıra görülen kabusların, insan sağlığına bir zarar vermediğini ve bunun bir sorun olmadığını söylüyor. Fakat bazı durumlarda kabuslar sık sık meydana geliyor. Bu durum, yaşayan kişilerin günlük hayatlarını olumsuz etkiliyor. Bu zorlu dönemler genel olarak travma, stres ya da bazı ilaçlardan kaynaklanabiliyor.

Sık kabus görme sorunu ile ilgili olarak 2010 yılında Jurnal of Clinical Sleep Medicin'da bir makale yayınlandı. Kâbus bozukluğunun tedavisi üzerine mevcut araştırmayı analiz eden American Academy of Sleep Medicin’a göre bir dizi ilaç ve tedaviyle kabuslarınızı kontrol etmek mümkün. Fakat araştırmacılar kabusların karmaşık olduğunu ve hala onları anlamak için mücadele ettiklerini belirtiyor. Aslında rüyalar, hızlı göz hareketi yani REM uykusu sırasında olur. Araştırmacılar, kâbusları kişinin bu aşamada "normalde yapmadığımız" şeyleri yaptığımız rüyalar üretme olasılığı olarak tanımlıyor. Yapılan incelemelerde, REM uykusundaki insanların beyniyle uyanık olan insanların beyni benzerlik gösteriyor.

İnsanlar genellikle uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra REM uykusuna başlar. Bazı yönlerden REM uykusuna giren bir vücut, uyanık gibi görünebilir. Bazen yüksek bir yerden düşüyormuş gibi hissedersiniz. İşte bu his, vücudun uyanmak üzere olduğunun sinyalidir. Kişii kâbus sırasında daha hızlı ve daha düzensiz nefes almaya başlar, kalp atış hızlanır ve kan basıncı yükselir.

Kâbusları nasıl kontrol edebilirsiniz?

Berrak bir rüya görmek mümkündür fakat bu yöntemin garanti olmadığını belirtmemiz lazım. Çünkü berrak rüya tedavisinin kabul edilen bir tıbbi uygulama olmasını sağlayacak kadar çalışma yapılmadı. Bununla birlikte, son on yılda yayınlanan araştırmalarda kişinin kâbusları kontrol edebileceği farklı kanıtlarla ortaya konmuştur.

Yapmanız gereken ilk şey, uykuya hazırlanırken 30 dakika sonrası için bir alarm kurmak ancak alarm çaldığında uyku halini bozmamak. Alarmı kapattığınızda, güzel rüyalar düşünerek uykuya devam etmelisiniz. Bu yöntemi deneyen bazı kişiler, kabuslarını kontrol edebildiğini söylüyor. Dolayısı aynı yöntemi sizin de denemenizi tavsiye edebiliriz. Yine de yöntemin yüzde 100 çalıştığına dair bir kanıt olmadığını hatırlatalım.