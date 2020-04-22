Bakan Koca: 'Bayram Sonrasında Normalleşme Olabilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan tarihi itibarıyla ülkemizde 3 bin 83 koronavirüs vakası görüldüğü ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini bildirdi. Verileri paylaştıktan sonra merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Koca, salgının kontrol altına alındığını söyleyerek normale dönüş için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 22 Nisan tarihine ilişkin son koronavirüs salgını tablosunu paylaşan Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 117 arttığını, vaka sayısınınsa 98 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye’nin tedavi sürecinde iyi bir noktada bulunduğunu ifade eden Bakan Koca, dünyadaki bazı ülkelerle Türkiye’nin oranlarını karşılaştırarak “Dünyada giderek artan ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz. Türkiye, %2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden” diye konuştu. Bu durumun, hastalığa etkili bir tedavi uygulandığı anlamına geldiğini dile getiren Koca, “Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı” dedi.

'Bayram sonrası normalleşme olabilir'

Ülke olarak koronavirüs salgınında Çin'e benzer bir seyir izlendiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatın ne zaman normale döneceği konusuna da değinerek Ramazan Bayramı ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçilebileceğini söyledi ve ekledi: “Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.”

İstanbul'da son yılların ortalamasının üzerinde ek ölüm olduğuna ilişkin New York Times’ın haberine de tepki gösteren Fahrettin Koca, bu iddiaları da yalanladı. Sağlık Bakanı Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile de gün içinde bir görüşme yaptığını, bu görüşmede koruyucu kıyafet konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.