Oyun ekipmanları konusunda dünyanın sayılı markalarından olan Razer, telefon üretme sevdasından vazgeçerek ana projelere ağırlık vereceğini açıkladı.

Razer'ın oyun telefonu dünyasındaki ilerleyişi biraz sekteye uğradı. Oyun telefonlarının oldukça popüler olduğu şu son dönemlerde, Razer'ın oyun telefonu oldukça yankı uyandırmıştı. Fakat teknoloji dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinin amiral gemileri Razer Phone ile ciddi bir rekabete girdi.

Görünen o ki Razer, Razer Phone'un önceki sürümlerinden bekleneni alamadı. Droid-Life'ın haberine göre Razer, yeni Razer Phone'u duyurmak yerine mobil cihaz ve donanım alanındaki mühendislerinin çoğunu işten çıkarttı.

Bir diğer iddiaya göre, mobil cihaz ve donanım bölümündeki mühendisler başka bölümlere dağıtılacak. Yine de Razer'ın resmi açıklamasına göre 30 kişilik bir personel grubu işten çıkarılmış durumda. Razer'ın resmi açıklamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

"Organizasyonumuzu yeniden düzenlemek ve büyümeyi güçlendirmek için bazı değişiklikler yapıldı. Kaynaklarımızı ana projelerimize ve verimliliğe yönelteceğiz. Bu düzenlemenin bir parçası olarak birkaç projeden vazgeçmek zorunda kaldık ve maalesef 30 çalışanımızı işten çıkardık. İptal edilen projelerde görev alan personellerimiz, ana projelerimizde görev almak üzere dağıtılacaklar."